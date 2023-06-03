14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali seyircisiyle buluşuyor

10-22 Haziran tarihlerin­de, ülkemizin kültür ve sa­nat hafızasında önemli ye­ri olan ve yüksek teknoloji ile di­jitalin sanatla buluşturulduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde ya­pılacak 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali sanatseverleri AKM ödüllü salonu Türk Tele­kom Opera Salonu ve Tiyatro Sa­lonu’nda ağırlayacak.

Gala Konser ve dört büyük ope­ra eserinin sahneye taşınacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Fes­tivali’nin açılışı; 10 Haziran Cu­martesi akşamı düzenlenecek gala konser ile olacak. Konser; aryalardan napolitenlere, türkü­lerden şarkılara ünlü bestecile­rin eserlerinden seçkin örnekle­rinin yer aldığı zengin bir prog­ramla AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seslendirilecek. Ün­lü solist sanatçılara Orkestra Şe­fi Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Festivalin klasiği; Saraydan kız kaçırma operası

14. Uluslararası İstanbul Ope­ra Festivali 12-13 Haziran, Pa­zartesi, Salı akşamları klasik­leşen bir festival geleneği ola­rak, düzenlendiği ilk günden beri sahnelenen Wolfgang Ama­deus Mozart'ın Saraydan kız ka­çırma operası ile devam edecek. Türk-Osmanlı kültür ve sanatın­dan etkilenilerek 16. yüzyılda Ba­tı Avrupa’da ortaya çıkan Turqu­erie akımının en güzel örnekle­rinden biri olan ve Mozart’ın Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği, Rejisör Caner Akın’ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalına­rak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da gönderme­lerin yapıldığı farklı bir reji an­layışı ile AKM Tiyatro Salonu’n­da, iki temsil ile seyirci karşısın­da olacak.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimin­deki İstanbul Devlet Opera ve Ba­lesi Korosu’nun eşlik edeceği Sa­ray’dan kız kaçırma operası’nın koreografisini Tan Sağtürk üst­leniyor.

Festivale İzmir DOB ilk kez katılıyor

Fransız yazar Alexandre Du­mas’ın ünlü eseri Kamelyalı Ka­dın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi’ye, librettosu Frances­co Maria Piave ait olan ve izle­yicilere eşsiz bir opera ziyafeti sunacak LA TRAVIATA opera­sı, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakârlık yapan eserin baş kahramanı Violetta Valery’nin dram dolu ve ilgi çekici hayatı­nı 15 Haziran Perşembe akşamı AKM Türk Telekom Opera Sa­lonu’na taşıyacak.Festivalin de­vamında; 18 Haziran Pazar akşa­mı İtalyan besteci Umberto Gi­ordano'nun önemli eserlerinden olan ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu, reji­sörlüğünü ve dramaturjisini Reji­sör Recep Ayyılmaz’ın üstlendiği Andrea Chenier operası, Fransız İhtilali döneminde idealleri uğ­runa genç yaşta ölüme mahkûm edilen şairin kısa yaşam öyküsü­nü döneme uygun dekor ve kos­tümlerle AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverle­rin beğenisine sunacak. Dünya sahnelerinde pek çok opera evin­de sahneye çıkan ünlü İtalyan te­nor Ivan Defabiani’nin başrolde şair Andrea Chenier’i seslendi­receği eserde diğer solist sanatçı­lar; Kamil Kaplan “Carlo Gérard”, Seda Aracı Ayazlı “Maddalena de Coigny”, İdealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şair Andrea Chenier'in yaşamından kesitlerin anlatıldığı, koreografi­si Özge Ay’a ait operada Orkestra Şefi Raoul Grüneis yönetiminde­ki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Şefi Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu so­listlere eşlik edecek.

Festival Aida operası ile son buluyor

Festivalin kapanışı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda 22 Haziran Perşembe akşamı, Anka­ra ve İstanbul Devlet Opera ve Ba­lesi Müdürlüklerinin ortak sah­neleyecekleri İtalyan bestecisi Giuseppe Verdi’nin ünlü operası Aida ile yapılıyor. Solistleri, ko­rosu ve dansçılarıyla sanatçıların sahnede kalabalık bir kadro ile aynı anda sahnede olacağı gör­kemli rejisi ile kapanışa dam­gasını vuracak eseri ünlü İtal­yan rejisör Vincenzo Grisosto­mi Travaglini sahneye koyuyor.