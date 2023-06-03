14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali seyircisiyle buluşuyor
14.Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından düzenlenerek altı farklı etkinlik sahneleyecek. Bu büyüleyici opera şölenine, yabancı konuk solist sanatçılar, koreograflar ve rejisörler de katkıda bulunacak.
10-22 Haziran tarihlerinde, ülkemizin kültür ve sanat hafızasında önemli yeri olan ve yüksek teknoloji ile dijitalin sanatla buluşturulduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali sanatseverleri AKM ödüllü salonu Türk Telekom Opera Salonu ve Tiyatro Salonu’nda ağırlayacak.
Gala Konser ve dört büyük opera eserinin sahneye taşınacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin açılışı; 10 Haziran Cumartesi akşamı düzenlenecek gala konser ile olacak. Konser; aryalardan napolitenlere, türkülerden şarkılara ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örneklerinin yer aldığı zengin bir programla AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seslendirilecek. Ünlü solist sanatçılara Orkestra Şefi Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.
Festivalin klasiği; Saraydan kız kaçırma operası
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 12-13 Haziran, Pazartesi, Salı akşamları klasikleşen bir festival geleneği olarak, düzenlendiği ilk günden beri sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan kız kaçırma operası ile devam edecek. Türk-Osmanlı kültür ve sanatından etkilenilerek 16. yüzyılda Batı Avrupa’da ortaya çıkan Turquerie akımının en güzel örneklerinden biri olan ve Mozart’ın Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği, Rejisör Caner Akın’ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışı ile AKM Tiyatro Salonu’nda, iki temsil ile seyirci karşısında olacak.
Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun eşlik edeceği Saray’dan kız kaçırma operası’nın koreografisini Tan Sağtürk üstleniyor.
Festivale İzmir DOB ilk kez katılıyor
Fransız yazar Alexandre Dumas’ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi’ye, librettosu Francesco Maria Piave ait olan ve izleyicilere eşsiz bir opera ziyafeti sunacak LA TRAVIATA operası, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakârlık yapan eserin baş kahramanı Violetta Valery’nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını 15 Haziran Perşembe akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’na taşıyacak.Festivalin devamında; 18 Haziran Pazar akşamı İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden olan ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu, rejisörlüğünü ve dramaturjisini Rejisör Recep Ayyılmaz’ın üstlendiği Andrea Chenier operası, Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şairin kısa yaşam öyküsünü döneme uygun dekor ve kostümlerle AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunacak. Dünya sahnelerinde pek çok opera evinde sahneye çıkan ünlü İtalyan tenor Ivan Defabiani’nin başrolde şair Andrea Chenier’i seslendireceği eserde diğer solist sanatçılar; Kamil Kaplan “Carlo Gérard”, Seda Aracı Ayazlı “Maddalena de Coigny”, İdealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şair Andrea Chenier'in yaşamından kesitlerin anlatıldığı, koreografisi Özge Ay’a ait operada Orkestra Şefi Raoul Grüneis yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Şefi Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu solistlere eşlik edecek.
Festival Aida operası ile son buluyor
Festivalin kapanışı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda 22 Haziran Perşembe akşamı, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri İtalyan bestecisi Giuseppe Verdi’nin ünlü operası Aida ile yapılıyor. Solistleri, korosu ve dansçılarıyla sanatçıların sahnede kalabalık bir kadro ile aynı anda sahnede olacağı görkemli rejisi ile kapanışa damgasını vuracak eseri ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koyuyor.