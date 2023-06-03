  1. Dünya Gazetesi
  2. Kültür-Sanat
  3. 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali seyircisiyle buluşuyor
Takip Et

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali seyircisiyle buluşuyor

14.Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından düzenlenerek altı farklı etkinlik sahneleyecek. Bu büyüleyici opera şölenine, yabancı konuk solist sanatçılar, koreograflar ve rejisörler de katkıda bulunacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

10-22 Haziran tarihlerin­de, ülkemizin kültür ve sa­nat hafızasında önemli ye­ri olan ve yüksek teknoloji ile di­jitalin sanatla buluşturulduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde ya­pılacak 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali sanatseverleri AKM ödüllü salonu Türk Tele­kom Opera Salonu ve Tiyatro Sa­lonu’nda ağırlayacak.

Gala Konser ve dört büyük ope­ra eserinin sahneye taşınacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Fes­tivali’nin açılışı; 10 Haziran Cu­martesi akşamı düzenlenecek gala konser ile olacak. Konser; aryalardan napolitenlere, türkü­lerden şarkılara ünlü bestecile­rin eserlerinden seçkin örnekle­rinin yer aldığı zengin bir prog­ramla AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seslendirilecek. Ün­lü solist sanatçılara Orkestra Şe­fi Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Festivalin klasiği; Saraydan kız kaçırma operası

14. Uluslararası İstanbul Ope­ra Festivali 12-13 Haziran, Pa­zartesi, Salı akşamları klasik­leşen bir festival geleneği ola­rak, düzenlendiği ilk günden beri sahnelenen Wolfgang Ama­deus Mozart'ın Saraydan kız ka­çırma operası ile devam edecek. Türk-Osmanlı kültür ve sanatın­dan etkilenilerek 16. yüzyılda Ba­tı Avrupa’da ortaya çıkan Turqu­erie akımının en güzel örnekle­rinden biri olan ve Mozart’ın Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği, Rejisör Caner Akın’ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalına­rak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da gönderme­lerin yapıldığı farklı bir reji an­layışı ile AKM Tiyatro Salonu’n­da, iki temsil ile seyirci karşısın­da olacak.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimin­deki İstanbul Devlet Opera ve Ba­lesi Korosu’nun eşlik edeceği Sa­ray’dan kız kaçırma operası’nın koreografisini Tan Sağtürk üst­leniyor.

Festivale İzmir DOB ilk kez katılıyor

Fransız yazar Alexandre Du­mas’ın ünlü eseri Kamelyalı Ka­dın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi’ye, librettosu Frances­co Maria Piave ait olan ve izle­yicilere eşsiz bir opera ziyafeti sunacak LA TRAVIATA opera­sı, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakârlık yapan eserin baş kahramanı Violetta Valery’nin dram dolu ve ilgi çekici hayatı­nı 15 Haziran Perşembe akşamı AKM Türk Telekom Opera Sa­lonu’na taşıyacak.Festivalin de­vamında; 18 Haziran Pazar akşa­mı İtalyan besteci Umberto Gi­ordano'nun önemli eserlerinden olan ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu, reji­sörlüğünü ve dramaturjisini Reji­sör Recep Ayyılmaz’ın üstlendiği Andrea Chenier operası, Fransız İhtilali döneminde idealleri uğ­runa genç yaşta ölüme mahkûm edilen şairin kısa yaşam öyküsü­nü döneme uygun dekor ve kos­tümlerle AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverle­rin beğenisine sunacak. Dünya sahnelerinde pek çok opera evin­de sahneye çıkan ünlü İtalyan te­nor Ivan Defabiani’nin başrolde şair Andrea Chenier’i seslendi­receği eserde diğer solist sanatçı­lar; Kamil Kaplan “Carlo Gérard”, Seda Aracı Ayazlı “Maddalena de Coigny”, İdealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şair Andrea Chenier'in yaşamından kesitlerin anlatıldığı, koreografi­si Özge Ay’a ait operada Orkestra Şefi Raoul Grüneis yönetiminde­ki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Şefi Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu so­listlere eşlik edecek.

Festival Aida operası ile son buluyor

Festivalin kapanışı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda 22 Haziran Perşembe akşamı, Anka­ra ve İstanbul Devlet Opera ve Ba­lesi Müdürlüklerinin ortak sah­neleyecekleri İtalyan bestecisi Giuseppe Verdi’nin ünlü operası Aida ile yapılıyor. Solistleri, ko­rosu ve dansçılarıyla sanatçıların sahnede kalabalık bir kadro ile aynı anda sahnede olacağı gör­kemli rejisi ile kapanışa dam­gasını vuracak eseri ünlü İtal­yan rejisör Vincenzo Grisosto­mi Travaglini sahneye koyuyor.