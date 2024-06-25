28. İstanbul Tiyatro Festivali, ekimde "Perde!" diyor

28. İstanbul Tiyatro Festivali, Thomas Ostermeier'in yönettiği Schaubühne Berlin yapımı 'III. Richard' ve Japon Butoh dansı ustası Ushio Amagatsu imzalı 'Utsushi' adlı gösterilere ev sahipliği yapacak.

Shakespeare'in orijinal metnine sadık kalınan III. Richard oyunu, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde 18-19 Kasım'da izlenebilecek. Eser, etkili bir dekor ve gösterişli kostümlerle canlı müzik eşliğinde izleyicinin beğenisine sunulacak. Thomas Ostermeier ile topluluğu Schaubühne Berlin'in sahneleyeceği gösteride, III. Richard'ı oynayan Lars Eidinger, komediyi, gerilimi, melankoliyi ve trajik yalnızlığı sahneye aktaracak.

Umutla dolu bir hikaye...

Japonya'da Batı'yı taklit eden avangart dans akımlarına tepki olarak 1950'lerde doğan butoh dansının çarpıcı örneklerinden biri Utsushi, 24-25 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek.

Sahnede dans eden 6 beyaz figürün etkileyici bir görsellik sunduğu gösteride mutluluk, üzüntü, acı ve umutla dolu insanlığa dair incelikli bir hikaye anlatılacak. Butoh dansçılarının ikinci kuşağından olan Sankai Juku topluluğunun kurucusu Ushio Amagatsu, bu dansı sadece yeni bir teknik veya akademik stil olarak kabul etmeyip, daha ziyade insanlığın ortak bir duygusuna, evrensel huzura kavuşmak yolunda bedensel bir ifade biçimi olarak ele alıyor.