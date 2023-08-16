42 belgesel projesine 6 milyon 750 bin lira

Bu yıl 178 belgesel film yapım proje başvurusunu değerlendiren kurulun, 42 proje için 6 milyon 750 bin lira tutarında destek sağlayacağı belirtildi.

Destekler 26,4 milyon liraya yükseldi

Bakanlığın sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla bu yıl tüm illerdeki 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek sağladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bakanlık tarafından bu yıl ayrıca, 34 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 311 bin 500 lira, 51 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 237 bin 500 lira, 6 kısa animasyon film yapım projesine 595 bin lira, 2 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 345 bin lira olmak üzere 93 projeye 5 milyon 489 bin lira destek kararı alınmıştı.

Böylelikle 2023 yılında sinema sektörüne aktarılan destek 26,4 milyon liraya ulaştı.” Uzun metrajlı sinema film yapım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türlerindeki başvuruların değerlendirileceği Sinema Destekleme Kurulu toplantısının ağustos ayının sonunda gerçekleştirileceği belirtildi.