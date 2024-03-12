56 milyon dolarlık gecenin yıldızı Oscarheimer oldu!

Emre ERGÜL

Dünyanın bir numaralı sinema şöleni, tüm ihtişamıyla sona erdi. Bu yıl 96’ncısı düzenlenen Oscar Töreni’nin yıldızı, 13 dalda aday olan Christopher Nolan’ın “Oppenheimer” filmi oldu. 100 milyon dolara mal olan ve dünya genelinde 960 milyon dolar gişe hasılatı yapan film, “En İyi Film” başta olmak üzere 7 ödül aldı.

“En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü alan filmin yıldızı Cillian Murphy, Oscar alan ilk İrlandalı aktör de oldu. 2023’e damgasını vuran bir diğer film olan “Barbie” ise sadece “En İyi Film Müziği” dalında heykelciğe kavuştu. Gece, ödüllerin yanısıra “Oscarnomi”siyle (Oscar ekonomisi) de dünya basında manşetlere çıktı. İşte Miami merkezli finans şirketi Wallethub’ın “2024 Oscar Töreni Maliyet Raporu”ndan satırbaşları…

- Sadece ödül törenine 57 milyon dolara yakın harcandı: Tören için salonun hazırlanmasından, güvenliğine, davetlilerin ağırlanması için harcanan para, 56.9 milyon dolar oldu.

-Kırmızı halının maliyeti 24 bin 700 dolar: Davetlilerin karşılandığı bölgeye 15 bin 200 metrekarelik kırmızı halı tam 600 saatte, yaklaşık 25 günde, serildi.

-Altın heykelciğin tanesi 400 dolar: 24-karat altından oluşan Oscar heykelinden 24 ayrı kategoride dağıtılıyor. Yapılan sözleşmeye göre, kazanan Oscar’ını satamıyor, ancak 1 dolar karşılığında Oscar Komitesi’ne iade edebiliyor.

-Oscar partisine çift kişilik giriş ücreti 100 bin dolar: Törenden sonra sinema dünyası, Vanity Fair Oscar Partisi’nde buluşuyor. Bu after-parti’ye girmek isteyen çiftler, 100 bin doları gözden çıkartıyor.

-Adaylara 125 bin dolarlık ‘hediye çantası’ veriliyor: Oscar Komitesi, her yıl adaylara birer “çanta” hediye ediyor. Los Angeles merkezli pazarlama ajansı Distinctive Assets’in hazırladığı çantanın tanesinin maliyeti yaklaşık 125 bin dolar… Bu yılki çantadaki hediyeler arasında İsviçre ve St. Barts tatili, Miage cilt bakım setleri ve THOR mutfak aletleri yer aldı.

-İlk katılanın harcadığı para, 260 bin doların üzerinde: WalletHub’a göre, Oscar’a ilk kez katılanlar, kıyafet ve takılar için ortalama 266 bin dolar harcıyor.

-A-sınıfı aktristin hazırlık maliyeti 10 milyon dolara çıkabiliyor: Miktar kişiden kişiye değişse de Oscar’da boy gösteren bir yıldız kıyafet ve takı için ortalama 1.5 milyon dolar harcıyor. Ancak ünlü kadın oyuncular, bazen keseyi 10 milyon dolara yakın açıyor… Rekor, 2014’teki Oscar törenine, 18.1 milyon dolar (18 milyon dolarlık takıları ve 100 bin dolarlık Armani elbise) harcayarak katılan Cate Blanchett’ta.

-30 saniyelik reklamın ücreti 2 milyon dolar: Oscar Töreni sırasında yayınlanan 30 saniyelik bir reklam için istenen net miktar, 1.95 milyon dolar. Yayıncı kuruluşun reklamlardan yılda ortalama 117 milyon dolar kazandığı iddialar arasında.

-Promosyon için harcanan para 100 milyon dolar: Bir Oscar töreni öncesinde filmlerin, oyuncuların ve yapım şirketlerinin de dahil olduğu promosyon turları ya da eventler için 100 milyon dolara yakın para harcanıyor.

-Jüriye özel yayının bedeli de film başına 20 bin dolar: Oscr Komitesi, eskiden jüri üyelerine film kopyalarını ayrı ayrı gönderirdi ki, milyonlarca dolar harcanıyordu. Komite de dijitalleşti ve bunun için “şifreli bir online yayın” yapılıyor. Film başına da 20 bin dolar ödeniyor.

Gazze mesajı: Çocukları öldürmeyi bırakın

“Poor Thing” filminin yıldızı Ramy Youssef, ödül töreni öncesi "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın" mesajı verdi.

Navalnıy’ın videosu yayınlandı

Ödül töreninde kısa süre önce Rusya'da cezaevinde iken hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy için de kısa bir anma videosu yayınlandı. Videoda Navalnıy'ın hapishanede iken çektiği bir video kaydındaki, "Kötünün zaferi için gereken tek şey, iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır" şeklindeki sözleri salonda alkışlarla karşılandı.

Oscar kazananın ücreti yüzde 20 artıyor

Oscar-nomi”de en merak edilen soru şu: Oscar kazanana para ödülü veriliyor mu? Bunun cevabı da NY Colgate Üniversitesi’nin Oscar araştırmasında yer alıyor: “Hayır. Ancak Oscar kazananın bir sonraki işlerden alacağı ücret yüzde 20 artıyor. Bir erkek oyuncu ücretini ortalama 3.9 milyon dolar artırıken, bir kadın oyuncunun artıdığı rakam 657 bin dolar civarında oluyor.”