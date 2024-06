800 yıllık tarihi kervansaray müze otel olarak kapılarını açtı

Takip Et

Karatay Belediyesi, ilçedeki kültürel varlıkları hem turizme kazandırmak hem de gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla birçok proje yürütüyor. Bu çerçevede geçmişin izleri ile konaklama imkanı sunan 800 yıllık Obruk Kervansaray Müze Otel, 4 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından resmi törenle hizmete açıldı. Obruk Kervansaray Müze Otel’in açılış konuşmalarından önce katılımcılar, tiyatro gösterisi ile geçmişe götürüldü.

Kervansaray Müze Otel'in orijinal dokusu korundu

Konya-Aksaray Kara yolunun 70. kilometresinde yer alan 170 metrelik derinliğe sahip ve 145 metrelik kısmı suyla dolu Kızören Obruğu’nun yanı başında 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu kervansarayı, 4 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından 13 odalı otele dönüştürüldü. Restorasyon çalışmalarıyla, kervansarayın orijinal dokusu korunarak misafirlerine modern bir konaklama imkanı sunacak. Mutfak malzemelerinden masa ve sandalyelerine kadar tarihi malzemelerle donatılan kervansarayın her odasına yerden ısıtmalı Türk hamamı da yapıldı. Müze otel konseptiyle hizmete giren Obruk Kervansaray, ziyaretçilere tarihi bir atmosferde konaklama imkanı sunarken, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasını tanıtmaya yönelik çeşitli sergilere de ev sahipliği yapacak. Otelde, tarihi eserler ve döneme ait objeler sergilenerek, misafirlerine geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunacak.

Ecdadın izinde tarihe yolculuk deneyimi Karatay'da

Konya’nın tarihi miraslarından biri olan 800 yıllık Obruk Kervansaray’ı, detaylı bir restorasyon sürecinin ardından müze otel olarak yeniden hizmete açtıklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Obruk Kervansaray Müze Otel’in Konya’ya hayırlı olmasını diledi. Karatay’da tarihi eserlerin korunması, muhafaza edilmesi ve geleceğe taşınması adına örnek projeler uyguladıklarını söyleyen Hasan Kılca, kervansarayın restore çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Yüzlerce yıllık geçmişimizin ve ecdadımızın önemli miraslarından biri olan Obruk Kervansaray’ının restorasyonunu ve Kızören Obruğu çevre düzenleme çalışmalarını tamamlamış olmanın heyecanıyla bir aradayız. Ecdadımız, Anadolu’daki ticari hareketliliği artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla, sahip olduğu yüksek kültürünü en canlı şekilde aksettiren hanlar inşa etmişlerdir. Bu hanlar, her dönem medeniyetimizin kıymetli parçaları olmanın yanı sıra, Anadolu’da Selçuklu saltanatının kudretini ve sağlamlığını gösteren birer abidedir. Geçmişi 13. yüzyıla dayanan ve önemli Anadolu Selçuklu eserlerinden olan Obruk Kervansarayı da, bu eşsiz abidelerdendir. İnşa edildikten sonra yüzyıllar boyunca, hatta 1900’lü yılların başına kadar, konaklama amacıyla kullanılan bu kıymetli mirası korumak ve geleceğe taşımak amacıyla Karatay Belediyesi olarak 2020’de çalışmalara başladık. 4 yıl boyunca, büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz çalışmalarımızın sonucunda, Karatay’ımızın tarihi bir yapısını daha ayağa kaldırmış olduk. Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim ki, bugün için çok çalıştık, çok çabaladık; şimdi bu çabalarımızın sonucunu alıyor olmanın haklı gururunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Zazadın Hanı ve Sultanhanı’nın neredeyse ortasında bulunan Obruk Hanı, Selçuklu kervanlarının menziline uygun bir vaziyette konumlandırılmıştır. İpek Yolu’nun önemli geçiş noktalarından birisi olan kervansaray, açık avludan ve kapalı bölümlerden oluşuyor ve dendanlı taş kapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.”

"Restorasyon çalışmamızın her aşamasında uzman isimlerden destek aldık"

Başkan Kılca, Kervansaray projesi hayata geçirilirken her aşamasında uzman isimlerle çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Kılca, “Obruk Kervansaray’ımızı özel yapan diğer bir husus da hemen arkamızda bulunan Kızören Obruk Gölü’dür. 170 metrelik bir derinliğe sahip olan gölün 145 metrelik kısmı suyla doludur. Türkiye’nin en büyük obruk gölü olma özelliği taşıyan bu göl, 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak ilan edilmiştir. Bu vesileyle her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ecdadımızın 800 yıllık mirası Obruk Kervansaray’ın restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının her aşamasında alanında uzman isimlerin büyük desteğini aldık. Tarihinden, dokusundan ve özel konumundan ilham alarak bu özel yapının ilk günkü ihtişamına kavuşması için hep birlikte özen gösterdik. Zamanın ve tabiatın yıpratıcı etkilerine maruz kalmış taşlar ve en ufak mimari detaylar, tarihi dokusuna sadık kalınarak yeniden onarıldı. Restorasyon çalışmaları esnasında yapılan yeni araştırmalar, kervansarayın geçmişine dair yeni bilgilerin de gün yüzüne çıkmasına imkan sağladı. Örneğin kervansaraydaki Selçuklu dönemi taş işçiliği ve süslemeler, uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş ve belgelenmiştir. Bu çalışmalar sayesinde, Obruk Kervansarayı’nın sadece bir ticarethane veya konaklama yapısı olarak değil, aynı zamanda tarihi ve sanatsal bir eser olarak sınıflandırılmasına da vesile olduk. Burada yaptığımız sadece bir ihya değil aynı zamanda bir sosyal sorumluluk çalışması da yürüttük. Tarihi yapımızda görev alan çalışma arkadaşlarımız bu bölgenin yetiştirdiği Obruk ahalisinin gençlerinden oluşuyor. Aynı zamanda önemli bir istihdamı da sergilemiş olduk” dedi.

"Misafirlerimiz tarihi otelde konforlu, keyifli ve farklı bir deneyim yaşayacaklar"

"800 yıl önce ecdadımıza hizmet veren Obruk Kervansaray’ı, kapılarını yeniden açıyor" diyen Başkan Kılca, “Obruk Kervansaray’ı geçmişten geleceğe taşımakla birlikte, turizmde de bambaşka bir konuma taşımanın gayreti içerisinde olduk ve bir müze ve otel olarak tasarladık. Burada konaklayacak misafirlerimizin, kendilerini 1200’lü yıllarda konaklıyormuş gibi hissetmesini ve zamanda yolculuk yapmasını istedik. Mimarî detaylardan tutun da kervansarayın odalarında, restoran kısmında kullanılan masa ve sandalyelerden kapılara, tabaklara kadar, kullanılan bütün malzemeler için titiz bir çalışma yürüttük. Bunu yaparken kervansarayın tarihi dokusunu ve dönemin yaşam tarzını bozmadan günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir altyapıyı oluşturmanın da gayreti içinde olduk. Tüm bu titiz çalışmaların neticesinde, bugün karşınızda ihtişamlı bir şekilde duran bu eşsiz eserle karşınızdayız. Bugün tarihi bir gün ve 800 yıl önce ecdadımıza hizmet veren Obruk Kervansaray'ı, bu kez sizler için kapılarını yeniden açıyor. İnanıyoruz ki bu yatırım sayesinde misafirlerimiz konforlu, keyifli ve farklı bir deneyim yaşayacaklar. Tarihi ve kültürel bir değer olarak Obruk Kervansaray'ının, şehrimiz ve ülkemiz turizmine kıymetli katkılar sağlaması, en büyük temennimizdir. Bunu milat olarak kabul ediyoruz. Kervansaray Müze Otel’in Türkiye’deki atıl durumda olan diğer kervansaraylara örnek olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Hasan Kılca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Son olarak projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür eden Başkan Kılca, “Obruk Kervansaray’ı ve Kızören Obruğu’nun restorasyon ve çevre düzenlemeleriyle ilk günkü ihtişamına kavuşması sürecinde vizyonuyla, yaptığımız bütün işlerde ve hizmetlerde bize ufuk çizen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, maddi-manevi desteklerini esirgemeyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği önceki bakanımız Murat Kurum’a ve şimdiki bakanımız Mehmet Özhaseki’ye, Turizm ve Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan'a, Konya Valimiz Vahdettin Özkan’a, tüm Konya Milletvekillerimize, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanına ve kurul üyelerine, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, 4 yıl boyunca büyük emek veren projemizin sorumlusu, Türkiye’nin turizm duayeni Cem Kınay’a, mimarlarımıza, çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, desteklerini esirgemeyen muhtarlarımıza, Obruklular Derneğimize, Obruk'ta yaşayan bölge sakinlerimize ve elbette sabırla bu özel anı bekleyen tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Yapımını tamamladığımız kervansarayımızın restorasyonu ve Kızören Obruğu çevre düzenleme çalışmalarımızın Konya’mıza ve Karatay’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Konya'nın turizm potansiyelini arttırmak için büyük bir hizmet”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Obruk Kervansaray Müze Otel’in Konya’nın turizm potansiyelini arttırmak için büyük bir adım olduğunu söyleyerek, “Kervansaray, Konya’nın önemli turistik cazibe merkezlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Uğur İbrahim Altay, “Konya tarihi açısından çok önemli bir gün. Konya’nın başkent oluşunun 927. yılındayız. Bu önemli günde böyle güzel bir eserin açılışında bulunmak hepimiz için çok anlamlı. Ecdadımız bize o kadar güzel bir şehir bırakmış ki; ovasından dağına kadar nereye gözümüzü çevirsek Selçuklu‘nun önemli eserlerini görme imkanımız var. Maalesef bunların bir kısmının bugün gün yüzüne çıkarılması ya da tahribattan kurtarması mümkün olmamış ama bugün yapılan bu örnek iş diğer eserler için önemli bir başlangıç olacak. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ediyorum. Cem Kınay’ın işletmesinde Türkiye'ye örnek bir işi hep birlikte ortaya çıkarmış olacağız. Ecdada sorumluluğumuzu ne yapsak yerine getirmemiz mümkün değil ama bu tür restorasyonlarla ve Konya’nın Darülmülk vurgusuyla bunu yapma gayretindeyiz. Şehrimizde bu tür yapıların yeniden hayata kazandırılmasıyla, hem yeni turizm markaları oluşturulmakta hem de Konya modeli belediyecilik vizyonumuzla hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bu konuda merkezde Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyelerimizle birlikte 'Turizm Master Planı' çerçevesinde Konya’nın turizminde en önemli şehirlerinden birisi olmak için çaba sarf ediyoruz” dedi.

“Konya turizmi için marka bir yatırım”

“Obruk Kervansaray’ı, Konya turizmi için marka bir yatırım” diye konuşan Başkan Altay, “Obruk Kervansaray'ının müze ve otel olarak, Konya turizmine çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Konya’ya gelen ziyaretçiler için bu tür markalar ve destinasyonlar çok önemli. Bakanımızın şahsında bakan yardımcımıza ve turizm konusunda bize destek olan tüm ekibine teşekkür ediyorum. Onların liderliğinde Konya’da adeta bir pazılın parçalarını yerleştirir gibi büyük bir vizyonun parçalarını ilçe belediyelerimizle birlikte ortaya koyuyoruz. Özellikle her yıl artan turist sayısı şehrimizin ekonomisine çok önemli bir katkı sağlayacak, bunun için büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Ecdadımızın yadigarı bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Obruk Kervansaray Müze Otel’in şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Belediyelerimiz Konya'nın kadim geçmişine sahip çıkıyor”

Konya Belediyeleri’nin Konya’nın kadim tarihine sahip çıktığını belirten AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek; müze otel olarak kapılarını yeniden açan kervansarayın çok özel bir hale getirildiğini aktardı. Tahir Akyürek, “Belediyelerimiz çok güzel işler yapıyorlar. Türkiye yüzyılına uygun hizmetlerle yola devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımız canla başla hem tarihi dokunun ortaya çıkarılması hem de ileri şehircilik hizmetlerini Konya’ya getirmenin çabası içindeler. Önemli bir açılıştayız. Burası tam Bozkır’ın ortasında adeta bir vaha gibi çok güzel düzenlenmiş bir kervansaray. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca kardeşimizi özellikle tebrik ediyorum. Nadir Alparslan bey de Kültür ve Turizm Bakanlığı adına görev yaptığı dönemde Konya’mıza önemli desteklerde bulundu. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Konya’mızın yatırımlarına destek veren bakanlarımıza, kuruluşlarımıza ve Konya’mızın bu gelişimine katkı yapan tüm dostlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor, açılışın hayırlı olmasını diliyor; Cem Kınay'a da böyle bir yatırımda belediyemizle işbirliği yaptığı için teşekkür ediyor, kendisini tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Kervansaray kültürümüze ve değerlerimizi dünyaya yayacak önemli bir hizmet”

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise Obruk Kervansaray’ının müze otel olarak yeniden hayat bulmasının, turizme ve kültürel mirasın korunmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Vali Özkan, Obruk Kervansaray Müze Otel’in kültür ve değerleri dünyaya yayma noktasında önemli bir rol üstleneceğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Şehrimiz açısından hepimiz çok mutlu bir gündeyiz. Konya’mızın Selçuklu’ya başkent olmasının sene-i devriyesinde böyle güzel bir eseri hep beraber açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür ve Turim Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'a ayrıca teşekkür ederim. Nadir bey ile burayı ziyaret etmiştik o zaman da nerede hangi noktalarda dokunuş olur onların analizini yapmıştık. Hasan başkanımız hep başında bekledi ve bunu bir çocuk büyütürcesine, bu onarım sürecini yürüttü. Tüm ekibiyle beraber kendisini tebrik ediyoruz. Devletimizin değerlerini muhafaza ve gençlerimize bu zengin birikimi aktarma yönündeki stratejik milli hedeflerimiz var. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz bu milli hedeflerin altını doldurma yönündeki performansını tebrik ediyorum. Obruk Kervansaray Müze Otel’in kültürümüzü ve değerlerimizi geleceğe ve dünyaya yaymasında önemli bir rol alacağına inanıyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.”

Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan Karatay Belediyesi'ne teşekkür

800 yıllık kervansarayı yeniden hayata kazandıran Karatay Belediyesi’ne teşekkür eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da; Karatay Belediyesi’nin restorasyon çalışmasıyla önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini kaydetti. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Konya’mızın başkent oluşunun 927. sene-i devriyesinde, bu muhteşem eserin yeniden ihya olmasına tanıklık etmekten büyük heyecan duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluşunun ikinci yüzyılını ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak ilan ettik ve dünyanın en önemli güçlerinden bir tanesi olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kendi sorumluluk alanımızda, Türkiye yüzyılına yakışır bir şekilde turizm potansiyelini en üst düzeye çıkartmak için çabalarımızı yürütmekteyiz. 81 ilimizin kültür, tarih ve turizm değerlerini ürünlere dönüştürerek bu hedefe emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

“Konya'daki gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz”

Konya’nın turizm çalışmalarına çok özel projelerle katkı sağladığına vurgu yapan Nadir Alpaslan, “Valimizden milletvekillerimize, büyükşehirden ilçe belediyelerimize kadar Konya, sanayi ve tarım da büyüdüğü gibi turizmde de cazibe merkezi. Konya bu yönüyle ülkemizin gözde turizm merkezlerinden, tarih ve kültür şehirlerinden birisi olma yönünde örnek çalışmalar yapıyor. Biz de bakanlık olarak bu çalışmaları tüm Türkiye’ye örnek olarak göstermekle beraber, büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz. Son zamanlarda dünyada 1 milyara yakın insan turizm seyahatleri çerçevesinde Konya’yı kültür, inanç, gastronomi gibi alanlarda örnek gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Kervansaray; atıl durumdaki kervansaraylara örnek teşkil edecektir”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan; Karatay Belediyesi’nin restore çalışmalarının ülkenin turizm değerine katkı sağlayacağını ifade ederek, “Karatay Belediyemiz, ecdadımızdan bizlere emanet kalan 800 yıllık Obruk Kervansaray’ı restore ederek önemli bir sorumluluğu yerine getirdi. Bu sorumluluk çerçevesinde ülkemizin turizm değerine de katkı sağladı. Bundan duyduğum memnuniyeti bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu kervansarayın diğer tüm kervansaraylarımıza örnek olacağına ve her birinin cazibe merkezi ve turizm gücüne dönüşeceğini inanıyorum. 800 yıllık mirası yeniden canlandıran Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya, tüm ekibine ve Cem Kınay'a özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

