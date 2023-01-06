ADOB'un ilk prömiyeri "Fındıkkıran" balesi

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesinin yılın ilk prömiyerinde yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Alexander Dumas'nın, Amadeus Hoffman'ın Fındıkkıran ve Fareler Kralı adlı masalından yola çıkarak yeniden yazdığı Fındıkkıran, dünyada en çok sahnelenen bale eserlerinden biri.

Yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesi ve ardından gelişen olayların anlatıldığı eser, Tchaikovsky'in 1891'de bestelediği son bale eseri olma özelliği de taşıyor.

İlk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen eserin koregorafisi Mehmet Balkan, dekor tasarımı Tayfun Çebi ile Olaf Zombeck, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, ışık tasarımı ise Fuat Gök imzasını taşıyor.

Eserin prömiyerinde "Fındıkkıran" rolünü Kadir Okurer, "Prens"i İlhan Durgut, "Clara"yı Sultan Menteşe, "İyilik Prensi"ni Gizem Tuncel, "Drosselmayer"i Hakan Odabaşı ve Uluç Aytan, "Fritz"i Ömer Mert Matur canlandıracak.

Fındıkkıran balesi, ADOB'un yılın ilk prömiyerinde 7 ocak 20.00'de Opera Sahnesi'nde "perde" diyecek.

"Seyircileri eğlenceli sahneler bekliyor"

Eserde "Clara" ve "Şeker Perisi"ni canlandıran Sultan Menteşe, genel prova öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin içinde yer alarak bütün anı yaşamaktan duyduğu heyecanı "Küçük bir kız olup sonra şeker perisine dönüşmek çok keyifli." ifadeleriyle anlattı.

Çalışma sürecinin her eserde olduğu gibi zorlu geçtiğini ifade eden Menteşe, güzel bir prömiyerle izleyenlerin karşısına çıkmayı beklediklerini, seyircileri eğlenceli sahnelerin beklediğini söyledi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Bale Başkoreografı Nilgün Bilsel Demireller de eseri seyirciyle buluşturmak için çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Gerçekle hayal arasında bir hikayeyi sahneye taşıdıklarını aktaran Demireller, ocak ayı biletlerinin tükendiğini, eserin gösterimlerinin şubatta da devam edeceğini söyledi.