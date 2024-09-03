Altın Portakal Festivali'nin 'Film Forum' başvuruları başladı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de düzenlenecek festival kapsamındaki Antalya Film Forum 7-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu

Geçen yıllarda projeleri, kentte film üretimini artırmak ve film endüstrisinin önemli merkezlerinden birine dönüştürmek için Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ile destekleyen forum, bu yıl projeleri Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu'na kabul edecek.

'Pitching' platformlarına Türkiye'den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri, 'Work in Progress' platformlarına ise yine Türkiye'den post-prodüksiyon aşamasında veya çekimlerinin en az yüzde 70'ini tamamlamış projelerle başvurulabilecek.

Toplam ödül 500 bin lira

Antalya Film Forum'a başvurular, 'www.antalyaff.com' internet sitesi üzerinden 16 Eylül Pazartesi saat 18:00'e kadar yapılabilecek. Seçilen projeler 30 Eylül Pazartesi açıklanacak. Yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturacak forum, bu yıl toplam 500 bin lira para ödülü verecek.