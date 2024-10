Altın Portakal Film Festivali'nde 'en iyi film' ödülü Mukadderat'a!

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Sunuculuğunu Şebnem Dönmez'in yaptığı gece, oyuncu, müzisyen Taner Ölmez'in konseriyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ybu yıl olduğu gibi gelecek yıl da aynı heyecanla 7-16 Kasım 2025'te Altın Portakal Film Festivali'nin 62'ncisini düzenleyeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında ödül alanlar

"Cahide Sonku Ödülü", "Gülizar" filminin kostüm tasarımcısı Yağmur Ergül'e, "En İyi Senaryo Ödülü" "Evcilik" filminin Yönetmeni Ümit Ünal'a, "En İyi Müzik Ödülü" "Balinanın Bilgisi" filminden Serkan Polat, Özgür Alper ve Pınar Bayrak'a, "En İyi Kurgu Ödülü", "Fidan" filminin kurgusunu yapan Melike Kasaplar'a verildi.

"En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü", "Gülizar" filminin yönetmeni Meral Aktan, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü", "Fidan" filminin oyuncularından Ayça Bingöl, "En İyi Yardımcı Erek Oyuncu Ödülü"nün sahibi ise "Mukadderat" filmindeki rolüyle Osman Sonat kazandı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazananlar

"En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahipleri "Ayşe" filmindeki rolüyle Binnur Kaya ile "Mukadderat" filmindeki rolüyle Nur Sürer oldu.

Binnur Kaya, hayatını sevdiklerine adayan tüm kadınlar adına ödülü almak istediğini belirterek, kadınların birlik kurup, bağırıp sesini çıkarmasına rağmen görülmesine imkan olmadığını dile getirdi.

Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney için aldığını ifade etti.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazananlar

"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi Nejat İşler, "Evcilik" filmindeki rolüyle kazandı.

"En İyi Görüntü Yönetmeni", "Balinanın Bilgisi" filminin yönetmeni Murat Has'a, "Film Yön Ödülü" "Ayşe" filmine gitti.

"Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü", "Ayşe" Filminin Yönetmeni Necmi Sancak, "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü"nün sahibi ise "Gülizar" filminin yönetmeni Belkıs Bayrak oldu.

Bayrak, ödülünü Türkiye'nin kadınlarına, topraklarına sahip çıkmaya çalışan Filistin'in kadınları adına almak istediğini belirtti.

"En İyi Yönetmen Ödülü"nü, "Ayşe" filminin yönetmeni Necmi Sancak aldı. "En İyi Film Ödülü" Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat" filmi kazandı.

Güç, ilk filmi olduğunu, üretmeye devam edeceğini belirterek, ödül için teşekkür etti.

Filmin oyuncularından Nur Sürer, "Kadınlardan, çocuklardan ve ağaçlardan elinizi çekin." dedi.

Diğer ödüller

"Ulusal Kısa Film Yarışması"nda, "En İyi Film Ödülü"nün sahibi "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" filminin yönetmeni Cansu Baydar oldu.

"Mükemmel" filminin senaristi ve yönetmeni Ece Dizdar'a da "Jüri Özel Ödülü" verildi. Dizdar, yazıp yönettiği bir filmle "Altın Portakal" almanın heyecanını yaşadığını belirterek şahane bir hafta yaşadıklarını ifade etti.

"Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline, "En İyi Film Ödülü" ise Yönetmenliğini Fatma Karakuş Kaçmaz'ın üstlendiği "Kadranı Olmayan Saat"e gitti.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödül alanlar

"Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"nda "Jüri Özel Ödülü"nü "The Witnes"in (Şahit) yönetmeni Nader Saeivar aldı.

Yönetmen Saeivar, İran'da aylar önce sokağa çıkan kızlar adına ödülünü aldığını belirterek tüm ülkelerdeki savaşların bitmesini, kadın cinayetlerinin sona ermesini temenni etti.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülü "The Girl with the Needle" (Şişli Kız) filmindeki rolüyle Victoria Carmen Sonne'ye, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "The Dog Thief(Köpek Hırsızı) filminden Franklin Aro Huasco kazandı.

"En İyi Yönetmen", "Köpek Hırsızı" filmiyle Vinko Tomicic, "En İyi Yabancı Film" Ana Guevara ve Leticia Jorge'nin "Don't You Let Me Go(Beni Sakın Bırakma) filmine gitti.

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda ödül alanlar

"Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması"nda "En İyi Öğrenci Filmi", "Sistem"in Yönetmeni Maltepe Üniversitesi öğrencisi Abdülhalim Erez'e, "Jüri Özel Ödülü" ise "Döngü" filminin yönetmeni Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Ramazan Yakut'a verildi.