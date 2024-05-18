Anadolu Ateşi, 25. yaşını Beşiktaş Stadyumu’nda kutlayacak

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, 2 Haziran’da Beşiktaş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek gösteride Anadolu Ateşi’nin 25 yıllık birikiminin sahneye taşınacağını söyledi. Türkiye genelindeki 12 ayrı okulda dansçıların provalar yaparak gösteriye hazırlandığını anlatan Erdoğan, “110 ülkede gösteri yaptık, 50 milyondan fazla seyirciye ulaştık. Şu an bir grubumuz Kolombiya Bogota’da, bir grubumuz da Çin’de Dezhou kentinde gösteri yapıyor.

Bir grubumuz da Antalya’da gösteri yapıyor, 3 parçaya ayrıldık. Aynı zamanda da bu proje için çalışıyoruz. Bu proje sadece klasik bir Anadolu Ateşi gösterisi değil, dünden yarına yaptığımız ve yapacaklarımızı göstereceğimiz bir gösteri olacak. Anadolu Ateşi’nin klasik sahneleri ile, Troya, İstanbul Dreams, Davul, Kıvılcım ve yeni çalışmakta olduğumuz İpek Yolu’nun da ilk sahnelerini seyircimize ileteceğiz. Sürprizlerle dolu bir gösteri olacak.

500 dansçı ile olimpiyat kıvamında müthiş bir gövde gösterisi yapacağız” diye konuştu. Stadyum gösterisi için çok özel bir sahne hazırladığını vurgulayan Mustafa Erdoğan, “Türkiye’de ilk kez göreceğiniz sahne teknikleri kullanılacak. Bizim kendi geliştirdiğimiz aynalar sistemiyle özel bir ışık sistemi kuracağız. Sonsuz uzamlar oluşturan lazerlerle yapılan holografik bir görsel şölen hazırlamaktayız” diye ifade etti.

Gösteriye dünya starları davet edildi

25 yılda dünya starlarıyla birçok programda birlikte sahne aldıklarını anlatan Mustafa Erdoğan “Gelebilenler gelecek, gelemeyenler video çekerek tebriklerini iletip bizimle ilgili gözlemlerini anlatacaklar. Türkiye’de birlikte sahne aldığımız birlikte projeler ürettiğimiz değerli sanatçıları da o gün davet ettik, onlar da bizimle birlikte olacaklar” dedi. Anadolu Ateşi’nin 1999’da ilk başladığında gazete ilanıyla dansçılarını seçtiğinden bahseden Erdoğan, Kolombiya’dan sonra Kuzey Amerika’ya gideceklerini, Kanada’ya kadar turnelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.