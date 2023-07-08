Anne Hathaway enerjisini yansıtmak için Divas’ Dream’i tercih ediyor

Bulgari ışıltısıyla oluşan feminen tasarımına, zarif değerli taş kompozisyonuna ve göz alıcı Roma esintisine sadık kalan ikonik mücevher koleksiyonu, Akdeniz motifleri ve canlı renk seçenekleriyle yelpaze şeklindeki imza tasarımına hayranlık uyandıran yeni yorumlara kucak açıyor.

Bulgari'nin 2023 Marka Kampanyası Magnificence Never Ends'de (Sonsuz İhtişam) Divas' Dream mücevher koleksiyonunun doğal zarafetine ve otantik güzelliğine tanıklık eden Maison'un ilham kaynağı Anne Hathaway, ışıltılı kişiliği ve spontane gülümsemesiyle hayatın sihrini ortaya çıkarıyor. Fotoğrafçı David Sims tarafından yürütülen kampanya, etkileyici kişiliğiyle öne çıkan Anne Hathaway’in Bulgari mücevherleri ile etrafa yaydığı ışığı yansıtıyor. 18 ayar pembe altın kolye ve takım küpeleriyle yaratılan çağdaş ve zarif bu set, Bulgari'nin Yüksek Mücevher bilgisinden yararlanarak koleksiyonu zenginleştiriyor. Antik Mısır ve Yunanistan'dan Roma İmparatorluğu'na kadar Akdeniz kültürlerinde sıkça rastlanan dekoratif çiçek motiflerinden ilham alan Bulgari, yelpaze şeklindeki kadınsı kolyeyi parlak pırlantalardan oluşan bir zemine yerleştirilmiş sedeften yapraklarla süslüyor. Değerli taşların saf zarafeti, büyüleyici renklerin, ışıkların ve dokuların cazibesiyle uyum içinde birleştiriliyor. Stilize edilmiş tasarım, Bulgari’nin 20'li yıllara ait Art Deco mirasını ve ünlü çiçek motiflerini taşırken, karizma ve güzelliğin, neşe ve inceliğin, zarafet ve kadınlığın kusursuz birleşimi zamansız bir zarafetin ifadesine dönüşüyor.

Bulgari zanaatkârlarının değerli taşları ustaca işleyerek etkileyici tasarımlar yaratılmasındaki rakipsiz sanatının kanıtı olan kolye, Maison’un mücevher alanındaki çok yönlü ustalığının bir ifadesi. Her duruma uygun olarak tasarlanan kolye, ayarlanabilir zinciri sayesinde boyna sarılan kısa versiyonu ve nazikçe dekolte üzerine düşen uzun versiyonuyla sevenlerine iki farklı uzunluk ve kullanım imkânı sunuyor. Ayarlanabilir zinciri sayesinde kolye ayrılarak zarif bir bileklik olarak da ayrı ayrı kullanılabiliyor.

Koleksiyonun zarif ajur tasarımı, pırlantalarla süslenmiş üç yeni 18 ayar pembe altın kolyeyle geri dönüyor. Kullanıcılar, yelpaze şeklindeki elmas çerçevenin kalbine yerleştirilen damla şeklinde tanzanit, yeşil turmalin ve rubelit arasından seçim yapabiliyor. Bu imza tasarımın minimal fakat canlı yorumu, koleksiyonun neşeli enerjisini serbest bırakırken çok yönlü cazibesiniyle Bulgari'nin renkli değerli taşların kullanımındaki sınırsız hayal gücünü ve zanaatkârlık ustalığını bir kez daha ortaya koyuyor.