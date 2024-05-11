Anne oğul aynı sahneyi paylaşıyor

Fatma Çolak, 2006'da zor bir doğum gerçekleştirerek kızı Erva'yı dünyaya getirdi. Doğumdan bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye giden Çolak'a kolon kanseri teşhisi kondu. Hastalığının dördüncü yılında ikinci kez anne olacağını öğrenen Çolak tüm risklere rağmen 2010 yılında oğlu Yasin'i kucağına aldı.

Çolak, öğretmeninin Yasin'in tiyatroya olan ilgisini fark etmesi üzerine oğlunu tiyatroya yönlendirdi. Derslerinden kalan zamanlarda tiyatro yapmaya başlayan Yasin, annesinin de Kilimli Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan Özel Oyuncular Tiyatro Topluluğu'nda yer almasını istedi. Oğlunu kırmayarak katıldığı topluluğun oyunlarında 2 yıldır rol alan ve okul kantinindeki işinden arta kalan zamanını oğluyla provalar yaparak geçiren Çolak, her alanda olduğu gibi tiyatro sahnesinde de oğlunu yalnız bırakmıyor.

Anne ve oğlunun rol aldığı 'Rüya Küre' oyunu, kent merkezi ile ilçelerde sahnelenmesinin yanı sıra Bartın ve Ankara'da da izleyiciyle buluştu.

Tiyatro ikimize de çok iyi geldi

Çolak, "Önceden toplum içine girdiğim zaman kendimi çok iyi ifade edebilen bir insan değildim. İlk tiyatroya geldiğim gün bana rol verdiler. Tanımadığım insanların karşısına çıktım. O dönem kendime güvenim yoktu, bakış açım çok farklıydı, şu an çok daha farklı." diye konuştu.

Oğlunun da tiyatro ile değiştiğini belirten Çolak, "Hastalığımı yatarak geçirdiğim, eşim de çalıştığı için çocuğumuzu dışarı çıkaracak kimsemiz yoktu. Dışarıya karşı ister istemez kapalı oldu. Tiyatroyla bu değişti, kendine güveni geldi. Tiyatro her anlamda bize çok iyi geldi. Şu an sahnelerde de yan yanayız. Tiyatro bize çok güzel şeyler kattı." ifadelerini kullandı.

Buradaki empati beni mutlu ediyor

14 yaşındaki Yasin Çolak da tiyatro sahnesinde olduğu için çok mutlu olduğunu aktararak, "Burada benimle empati kurduklarını hissediyorum; bu da beni çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu. Gelecekte de tiyatro sahnesinde yer almak istediğini anlatan Çolak, "İyi bir oyuncu olmak istiyorum. Başka tiyatro ekipleriyle de oynamak gibi bir hayalim var." dedi.