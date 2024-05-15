Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin Japon dansçıları

Japonya'da doğan 23 yaşındaki balerin Riine Sasaki ve 24 yaşındaki balet Kaname Noi çocukluk yıllarında baleye başladı. Ailelerinin isteğiyle başladıkları bale, hayatlarının en büyük tutkusuna dönüşen Sasaki ve Noi, eğitimlerini tamamlamalarının ardından çeşitli ülkelerde bulundu.

Haftanın 6 günü 3 saat prova yapıyoruz

Yolları Tacikistan Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda kesişen ve deneyimlerini artırmak isteyen bale sanatçıları, Tacikistan'dan ayrılmaya karar verdi. Bu sırada Antalya Devlet Opera ve Balesine başvuran Sasaki ve Noi, geçen yıl Antalya'da çalışmaya başladı. Kurum bünyesinde 'Giselle', 'Fındıkkıran' gibi önemli bale eserlerinde sahne alan Sasaki ve Noi, sanatseverlerle buluşmak için haftanın 6 günü 3 saat prova yapıyor.

Burada çok mutluyuz

Bale eğitimine annesinin ısrarı üzerine 5 yaşında başladığını ve Japonya'nın ardından eğitimini Rusya'da sürdürdüğünü belirten Noi, daha sonra Tacik Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştığını ancak deneyimlerini artırmak için yeni bir kurum arayışına girdiğini ifade etti. Başvuru yaptığı kurumlardan birinin de Antalya DOB olduğunu kaydeden Noi, "Daha önce Türkiye'ye geldim ama Antalya'ya hiç gelmemiştim. Sadece İstanbul'u görmüştüm. Burada bir alım yapılacağını duyduktan sonra denemeye karar verdik. Riine ile buraya gelmeyi çok istedik, geldiğimizde de alışmamız çok kolay oldu. Burada çok mutluyuz." diye konuştu.

Bravo tezahüratları eşliğinde ayakta alkışlandık

Berlin'de aldığı bale eğitimi esnasında ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve bu nedenle zor günler yaşadığını aktaran Riine Sasaki, Tacikistan'da çalışmaya başladığını ancak çeşitli nedenlerle oradan da ayrıldığını belirtti: "Türkiye'ye tecrübemizi artırmak için geldik. Sevdiğimiz işi yapıyoruz ve sahnede kendimizi ortaya koyuyoruz. Seyircilerimizin bize verdiği enerjiyi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı. Sasaki, Antalya DOB'ta sahne aldığı 'Giselle' balesinin prömiyerinde sanatseverlerin kendilerini dakikalarca 'bravo' tezahüratları eşliğinde ayakta alkışlamasının, meslek hayatının en özel anlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.