Artweeks Istanbul 10. yılında sanatseverlerle buluşuyor
Sanatı, şehrin kalbine taşıyan Artweeks Istanbul, bu yıl 26 galeri ve 400’den fazla eserle kapılarını açmaya hazırlanıyor. 01 - 14 Ekim tarihleri arasında sanatçı ve koleksiyonerleri bir araya getiren etkinlik, 6600 m2'lik alanda 20 binden fazla ziyaretçiyi sanatla buluşturmayı planlıyor.
Günay DEMİRBAĞ
Artweeks İstanbul, 10. edisyonunda sanatı geniş kitlelerle buluşturmak için bir kez daha kapılarını açıyor. 26 galeri ve 400’den fazla eserin sergileneceği etkinlik, The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blokta 6600 m2’lik alanında gerçekleşecek. Etkinlik boyunca sanatseverler, hem yerel hem de uluslararası sanatçılarla buluşma fırsatı yakalayacak.
Artweeks, yalnızca galerilerle değil, marka iş birlikleri, küratöryel projeler ve sanatsal performanslarla da dopdolu bir program sunarak şehri sanatla yeniden keşfetme imkânı sunuyor. Bilgili Holding’in ev sahipliğinde düzenlenen sergiyi geçen yıl 20 binden fazla kişi gezdi, bu yıl ise bu sayının üzerine çıkılacağı düşünülüyor. Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo ile Artweeks'i konuştuk.
lArtweeks Istanbul’un Türk sanat camiasına maddi ve manevi ne tür katkıları olmaktadır?
Artweeks İstanbul; Türk çağdaş sanatını odak alan galerileri destekleyerek ve sanatın erişilebilirliğini arttırarak kısa ve uzun vadede etkili sonuçlar yaratıyor. Kamuya açık sanat etkinlikleri ve toplumsal gelişimi teşvik eden her organizasyon, sanatın bireysel ve toplumsal iyileşme süreçlerindeki kritik rolünü destekliyor. Bu projelere yapılan yatırımlarla, toplumda sürdürülebilir bir etki yaratmayı amaçlıyoruz.
Sanatçıların daha görünür olmasını sağlayarak ve sanat profesyonellerini destekleyerek sanat dünyasının tüm paydaşlarına fayda sağlıyoruz. Tüm bu çabalarımızın nihai hedefi, kültürel kalkınmayı teşvik etmek ve sanatı günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek. Ticari sürdürülebilirlik ile sanatsal bütünlük arasında hassas bir denge kurarak, yerel ve global ekonomik koşulların dengesiz ortamına rağmen sanatın toplum içindeki yerini, önemini korumaya özen gösteriyoruz.
On edisyondur süregelen başarımız, uzun soluklu ve anlamlı bir etki yaratabileceğimizi kanıtlıyor. The Ritz-Carlton Residences, Istanbul, B Blok’ta 6 kata ve 6600 m2’lik bir alana yayılan Artweeks Istanbul, bu yıl da sanatı hayatın merkezine koyan, ilham verici ve kapsayıcı bir platform olmaya devam edecek. Sanatseverleri yeni keşifler ve beklenmedik buluşmalar bekliyor.
Şehrin kalbinde etkileşim alanı yaratıyor
Sanatın topluma dokunması açısından Artweeks Istanbul’un misyonundan söz eder misiniz?
Elbette. Artweeks Istanbul’un sanatı topluma ulaştırma konusunda çok net bir misyonu var: Şehrin kalbinde geniş bir etkileşim alanı yaratarak, koleksiyonerler, sanatçılar ve kamu arasında anlamlı bir iletişim kurmak. Sanatı kamusal yarar için kullanarak, toplumla sıkı bağlar kurmayı ve sanatı günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Özgür, birleştirici ve esnek yapımızla, sanatsal diyalogların gelişmesine zemin hazırlıyoruz.
Her yıl büyüyerek ve kendimizi geliştirerek, İstanbul’un zengin tarihini, kültürel süreçlerini ve bugünün yüksek yaratım gücünü yansıtıyoruz. Bu misyonumuz, Bilgili Holding’in kültürel değerlere sahip çıkan gelenekçi yapısı ve Türkiye çağdaş sanatının kalbinde var olma hedefiyle tam bir uyum içinde. Artweeks Istanbul olarak, sanatın gücüne inanıyor ve bu gücü toplumun her kesimine ulaştırmak için çalışıyoruz.
Artweeks’de bu yıl kimleri göreceğiz ve yeni olarak hangi galerilerle tanışacağız?
Bu yıl Artweeks Istanbul, galeri sergilemelerinden, küratöryel projelere, sanatsal performanslardan interaktif deneyimlere kadar geniş bir yelpazede sanat eserleri ve etkinlikler sunacak. Artweeks Istanbul her edisyonda genişleyen ve büyüyen bir yapıya sahip.
10. edisyonda da uzun zamandır bir arada olduğumuz Merkur, Martch, Mine Art Gallery, Sanatorium, X-ist, Ambidexter’ın yanısıra ilk kez bir arada olduğumuz Adas, C.A.M. Gallery, Chi Art Gallery, E’Art Gallery, Galerimiz, Olcay Art, Shopigo Art, Mariana Custodio Art Gallery sanatçı seçkileri sunuyor. Ayrıca yerel yönetimlerin kamusal gücü de yanımızda.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kültür AŞ, Taksim Sanat ve İstanbul Kitapçısı, Şişli Belediyesi’nin bölgede yaşayan sanatçılarla gerçekleştireceği küratöryel seçkisi de Artweeks Istanbul’a güç katıyor. Etkinlik, sadece sanatla sınırlı kalmıyor. Bu yıl da farklı markalarla işbirlikleri yaparak ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim sunmayı hedefliyor. Birim; mimari ve tasarım endüstrilerindeki 46 yıllık deneyimini sanatla birleştirdiği yeni koleksiyonunu ilk kez Artweeks Istanbul’da sunacak. Soho House Istanbul’dan Vakko L’Atelier’e pek çok marka, etkinlik alanında yer alacak. Samsung, Atelier Rebul gibi teknoloji ve yaşam tarzı markaları da bu zengin içeriğe katkıda bulunacak.
Her edisyonda farklı konuları tartışmaya açan sanat diyaloglarımızın bu yılki partneri Harvard Business Review’un moderatörlüğünde gerçekleşecek, sanat dünyasının güncel konularına ışık tutacak. En önemlisi de, tüm bu etkinlikler ve sergiler, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ücretsiz ve herkese açık gerçekleşiyor. Yerel bir sanat etkinliği olmasının yanı sıra uluslararası sanat dünyasında da dikkat çekiyor.
“Uluslararası iş birliklerinde heyecan verici gelişmeler var”
Artweeks Istanbul, her geçen edisyonda uluslararası arenada daha fazla ilgi çeken bir etkinlik haline geliyor. Patrick Rubinstein, Luz Blanco, Theodore Boyer, Alexa von Arnim ve Tom Fellows; eserleriyle bu edisyonda Artweeks Istanbul’dalar. Uluslararası iş birlikleri konusunda da heyecan verici gelişmeler var.
Örneğin, Mariana Custodio galerisini ağırlıyoruz. Londra ve Lizbon’da faaliyet gösteren bu galeri, heykel, resim ve fotoğrafçılık gibi çeşitli sanat dallarını kapsayan geniş bir yelpazeye sahip. Galeri Artweeks Istanbul’a, Londra’da yaşayan Türk sanatçı Seçil Eren’in ‘Being’ sergisinden bir seçkiyle katılıyor. Etkinliğimizin global ölçekte dikkat çektiğinin en önemli göstergelerinden biri de, Zürih merkezli UBS Group AG’nin desteğini almış olmamız.
Art Basel gibi dünyanın en prestijli sanat etkinliklerinin de ana sponsoru olan UBS’nin Artweeks Istanbul’u desteklemesi, etkinliğimizin uluslararası sanat takviminde önemli bir yer edindiğinin kanıtı niteliğinde. Ayrıca, Forbes US, Robb Report US gibi dünyaca ünlü yayınlarda yer almamız da global görünürlüğümüzü artırıyor. Yurtdışından çok sayıda gazetecinin Artweeks’e ilgi göstermesi ve katılım sağlaması da etkinliğimizin uluslararası medyada da dikkat çektiğini gösteriyor.