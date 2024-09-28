Artweeks Istanbul 10. yılında sanatseverlerle buluşuyor

Günay DEMİRBAĞ

Artweeks İstanbul, 10. edis­yonunda sanatı geniş kitle­lerle buluşturmak için bir kez daha kapılarını açıyor. 26 ga­leri ve 400’den fazla eserin sergi­leneceği etkinlik, The Ritz-Carl­ton Residences, Istanbul B Blokta 6600 m2’lik alanında gerçekleşe­cek. Etkinlik boyunca sanatsever­ler, hem yerel hem de uluslarara­sı sanatçılarla buluşma fırsatı ya­kalayacak.

Artweeks, yalnızca galerilerle değil, marka iş birlik­leri, küratöryel projeler ve sanat­sal performanslarla da dopdolu bir program sunarak şehri sanat­la yeniden keşfetme imkânı sunu­yor. Bilgili Holding’in ev sahipli­ğinde düzenlenen sergiyi geçen yıl 20 binden fazla kişi gezdi, bu yıl ise bu sayının üzerine çıkılacağı düşü­nülüyor. Bilgili Holding CEO’su Si­nan Temo ile Artweeks'i konuştuk.

lArtweeks Istanbul’un Türk sanat camiasına maddi ve manevi ne tür katkıları ol­maktadır?

Artweeks İstanbul; Türk çağdaş sanatını odak alan galerileri des­tekleyerek ve sanatın erişilebilirli­ğini arttırarak kısa ve uzun vadede etkili sonuçlar yaratıyor. Kamuya açık sanat etkinlikleri ve toplum­sal gelişimi teşvik eden her orga­nizasyon, sanatın bireysel ve top­lumsal iyileşme süreçlerindeki kritik rolünü destekliyor. Bu proje­lere yapılan yatırımlarla, toplum­da sürdürülebilir bir etki yaratma­yı amaçlıyoruz.

Sanatçıların daha görünür olmasını sağlayarak ve sa­nat profesyonellerini destekleye­rek sanat dünyasının tüm paydaş­larına fayda sağlıyoruz. Tüm bu ça­balarımızın nihai hedefi, kültürel kalkınmayı teşvik etmek ve sanatı günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek. Tica­ri sürdürülebilirlik ile sanatsal bü­tünlük arasında hassas bir denge kurarak, yerel ve global ekonomik koşulların dengesiz ortamına rağ­men sanatın toplum içindeki yeri­ni, önemini korumaya özen göste­riyoruz.

On edisyondur süregelen başarımız, uzun soluklu ve anlamlı bir etki yaratabileceğimizi kanıtlı­yor. The Ritz-Carlton Residences, Istanbul, B Blok’ta 6 kata ve 6600 m2’lik bir alana yayılan Artweeks Istanbul, bu yıl da sanatı hayatın merkezine koyan, ilham verici ve kapsayıcı bir platform olmaya de­vam edecek. Sanatseverleri yeni keşifler ve beklenmedik buluşma­lar bekliyor.

Şehrin kalbinde etkileşim alanı yaratıyor

Sanatın topluma dokunma­sı açısından Artweeks Istan­bul’un misyonundan söz eder misiniz?

Elbette. Artweeks Istanbul’un sanatı topluma ulaştırma konu­sunda çok net bir misyonu var: Şehrin kalbinde geniş bir etkile­şim alanı yaratarak, koleksiyoner­ler, sanatçılar ve kamu arasında anlamlı bir iletişim kurmak. Sana­tı kamusal yarar için kullanarak, toplumla sıkı bağlar kurmayı ve sanatı günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Özgür, birleşti­rici ve esnek yapımızla, sanat­sal diyalogların gelişmesi­ne zemin hazırlıyoruz.

Her yıl büyüyerek ve kendimizi geliştire­rek, İstanbul’un zen­gin tarihini, kültürel süreçlerini ve bu­günün yüksek ya­ratım gücünü yan­sıtıyoruz. Bu mis­yonumuz, Bilgili Holding’in kültü­rel değerlere sa­hip çıkan gelenek­çi yapısı ve Türki­ye çağdaş sanatının kalbinde var olma he­defiyle tam bir uyum içinde. Artweeks Is­tanbul olarak, sanatın gücüne inanıyor ve bu gücü toplumun her ke­simine ulaştırmak için çalışıyoruz.

Artweeks’de bu yıl kimleri göreceğiz ve yeni olarak hangi ga­lerilerle tanışacağız?

Bu yıl Artwe­eks Istanbul, gale­ri sergilemelerin­den, küratöryel projelere, sanatsal performanslardan interaktif de­neyimlere kadar geniş bir yelpa­zede sanat eserleri ve etkinlikler sunacak. Artweeks Istanbul her edisyonda genişleyen ve büyüyen bir yapıya sahip.

10. edisyonda da uzun zamandır bir arada olduğu­muz Merkur, Martch, Mine Art Gallery, Sanatorium, X-ist, Ambi­dexter’ın yanısıra ilk kez bir ara­da olduğumuz Adas, C.A.M. Gal­lery, Chi Art Gallery, E’Art Gallery, Galerimiz, Olcay Art, Shopigo Art, Mariana Custodio Art Gallery sa­natçı seçkileri sunuyor. Ayrıca yerel yönetimlerin kamusal gücü de yanımızda.

İstanbul Büyük­şehir Belediyesi’nin katkıla­rıyla, Kültür AŞ, Taksim Sa­nat ve İstanbul Kitapçısı, Şişli Belediyesi’nin bölge­de yaşayan sanatçılarla ger­çekleştireceği küratöryel seçkisi de Artweeks Istanbul’a güç katı­yor. Etkinlik, sade­ce sanatla sınırlı kalmıyor. Bu yıl da farklı marka­larla işbirlikle­ri yaparak zi­yaretçilere çok yönlü bir dene­yim sunmayı he­defliyor. Birim; mimari ve tasarım endüstrilerindeki 46 yıllık deneyimini sanatla birleştirdiği ye­ni koleksiyonunu ilk kez Artweeks Istanbul’da sunacak. Soho House Is­tanbul’dan Vakko L’A­telier’e pek çok mar­ka, etkinlik alanında yer alacak. Samsung, Atelier Rebul gibi tek­noloji ve yaşam tarzı markaları da bu zen­gin içeriğe katkıda bu­lunacak.

Her edisyon­da farklı konuları tar­tışmaya açan sanat diyaloglarımızın bu yılki partneri Harvard Business Review’un mo­deratörlüğünde gerçekleşecek, sa­nat dünyasının güncel konularına ışık tutacak. En önemlisi de, tüm bu etkinlikler ve sergiler, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ücret­siz ve herkese açık gerçekleşiyor. Yerel bir sanat etkinliği olmasının yanı sıra uluslararası sanat dünya­sında da dikkat çekiyor.

“Uluslararası iş birliklerinde heyecan verici gelişmeler var”

Artweeks Istanbul, her geçen edisyonda uluslararası arenada daha fazla ilgi çeken bir etkinlik haline geliyor. Patrick Rubinstein, Luz Blanco, Theodore Boyer, Alexa von Arnim ve Tom Fellows; eserleriyle bu edisyonda Artweeks Istanbul’dalar. Uluslararası iş birlikleri konusunda da heyecan verici gelişmeler var.

Örneğin, Mariana Custodio galerisini ağırlıyoruz. Londra ve Lizbon’da faaliyet gösteren bu galeri, heykel, resim ve fotoğrafçılık gibi çeşitli sanat dallarını kapsayan geniş bir yelpazeye sahip. Galeri Artweeks Istanbul’a, Londra’da yaşayan Türk sanatçı Seçil Eren’in ‘Being’ sergisinden bir seçkiyle katılıyor. Etkinliğimizin global ölçekte dikkat çektiğinin en önemli göstergelerinden biri de, Zürih merkezli UBS Group AG’nin desteğini almış olmamız.

Art Basel gibi dünyanın en prestijli sanat etkinliklerinin de ana sponsoru olan UBS’nin Artweeks Istanbul’u desteklemesi, etkinliğimizin uluslararası sanat takviminde önemli bir yer edindiğinin kanıtı niteliğinde. Ayrıca, Forbes US, Robb Report US gibi dünyaca ünlü yayınlarda yer almamız da global görünürlüğümüzü artırıyor. Yurtdışından çok sayıda gazetecinin Artweeks’e ilgi göstermesi ve katılım sağlaması da etkinliğimizin uluslararası medyada da dikkat çektiğini gösteriyor.