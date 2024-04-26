Artweeks Istanbul 9. Edisyonu yeni mekânında açıldı

Zühre KURT

İstanbul'un sanat sahnesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecan verici bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bilgili Holding tarafından gerçekleştirilen Artweeks Istanbul, yeni mekanında sanatseverlere İstanbul’un merkezinde The Ritz – Carlton Residence İstanbul B Blok’ta sanatın büyülü dünyasını 9. Edisyonuyla yer alıyor. 5 kat içerisinde yer alan sergi toplam 6500 m kare ile önceki yıllara göre daha geniş bir alanda bulunuyor.

Sanatın ulaşılabilirliği adına kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açtı. Galeriler ve eserlere daha geniş bir sergi alanı sunan Artweeks Istanbul, zengin bir içeriğe sahip. MT1012 markasıyla Artweeks Istanbul'a ilk kez katılan olan Murat Türkili'nin yanı sıra, Barış Çavuşoğlu x Mercado x Bilgili Sanat, Sedef Gali, Antonio Consentino ve Haluk Akakçe gibi özel çalışmalar yer alıyor.

Artweeks Istanbul'un merakla beklenen projeleri arasında, hikâye anlatıcılığını Beral Madra ve Levent Çalıkoğlu'nun üstlendiği "Storytellers" bölümü ve küratoryal projeler de bulunuyor. Katılımcılar arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Kültür AŞ'nin kamusal sergi alanı olan Taksim Sanat ve Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Müzesi de yer alıyor. Ayrıca geçen yıl 53 yaşında hayatını kaybeden Haluk Akakçe’nin sergisi küratörü Begüm Güney oldu. Artweeks Istanbul'un 9. Edisyonu, lüks otomobil markası Lexus'un premium sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Pınar Türker Uygun – Artopol Gallery

“Alternatifsiz teknikler uygulayan sanatçıları tercih ediyoruz”

Artweeks’e ilk katılışımız. Artweeks’in lokasyonu daha büyük bir alanda olması galerilerin katılımı için bir fırsat oluşturdu. Gerçekten hem eser hem sanatçılar hem de biz galericiler için imkânları daha rahat bir alan oldu. Akaretler de çok güzeldi tabi ama hepimizi kucaklayamıyordu. Duvarların, mekanın genişliği, ışığı uygun kullanmamızı ve büyük ebat heykelleri de rahat sergilememizi sağladı. Artweeks’in daha kapsamlı olacağını, ileride yabancı galerilerin katılımıyla, markalaşıp uluslararası bir standartta yükselmesi adına güzel bir alan olduğunu düşünüyorum. Kerem Durukan maalesef 34 yaşında çok genç yaşta kaybettiğimiz ve o yaşa kadar üretmiş bir sanatçı. Çok farklı pratiklerde, tekniklerde eserler bıraktı ardında. Vefatından sonra böyle bir fuarda ilk görünürlüğü oldu ve onun için özel bir anma duvarı hazırladık.

Esra Çevik - Ruzy Gallery

“Genç sanatçıların koleksiyonerlerle tanışması için önemli bir platform”

Art Weeks'e katılmak için Mahmut Celayir Nazan Azeri, Ahmet Güneştekin’in dışında genç sanatçılarımıza da yer verdik. Mutlu Aksu, Seda Oturmak, Sefa Çatur gibi sanatçılarımızın da eserleri bulunuyor. Sergiye hazırlık yaklaşık on beş gün süre aldı ve direktörümle beraber tek tek atölyeleri gezdik. Bir haftada eserlerin toparlanması sürdü, hepsini önce galeriye toplayıp daha sonra buraya aktardık. Artweeks’deki yerimizin de bir dekorasyon süreci oldu. Dinlenme koltukları dahil her şeyi sanatın bir parçası ve serginin bir devamı gibi düşünüp seçtim.

Merve Öztemel – Sanatçı

Çalışmalarını iki farklı temada gerçekleştiriyor

Resim heykel eğitimi aldıktan sonra moda tasarım bölümünü bitirdim. Şu anda hiper gerçekçi yani gerçeküstü heykeller çalışıyorum. Artweeks’de iki farklı temada çalışmalarımla yer aldım. Birincisi, 7 ölümcül günahtan esinlenerek yaptığım heykeller… Sergide yer alan diğer işim ise değersiz objeleri bir araya getirerek değerli hale getirmeye çalıştım. Amacım, insanların zaman içinde yaşadığı acılar, hüzünler bunları zamanla aşıp iyileşmeleri süreçlerini göstermekti. Benim heykellerimle kullandığım silikon malzeme izleyicilere ilginç geliyor. Artweeks İstanbul’a ilk kez katılıyorum ve sanatçılara yararlı olduğunu düşünüyorum.

Murat Türkili – MT1012 / Sanatçı

“Familiar Surprise” olağan konuları sürprize dönüştürüyor

Artweeks İstanbul’un genel kapsamı altında ben galeri olarak değil bireysel olarak katılıyorum. Günlük hayatın içerisinde yaşadığımız, gördüğümüz birçok olağan ve bildik bir takım malzemeler ve yaşadıklarımız var. Biz burada bize doğal gelen birçok konuyu farklı şekilde değerlendirip bunları olağanüstüye dönüştüren bir davranış şekli ortaya koyduk.

Burada yine günlük hayatın içindeki bir takım oluşumlarda bunu nasıl dile getiririz diye düşündük. Hazırladığımız video art bu mekânda çekildi. Video art’ın içindeki bazı kareleri de resme dönüştürdük. Var olan malzemelerin günlük hayatımızda tükettiğimiz ve yok ettiğimiz malzemelerin yeniden hayata dönüştürme fikrinden yola çıkarak bildiğimiz koli ve paketleme anlayışını farklı bir sistemle aile birlikteliği oluşturduk. Aslında basit gördüğümüz birçok konunun hangi gözle baktığımızla alakalı yeniden dönüşümünü anlatıyor. “Familiar Surprise” aslında bildiğiniz, olağan, alışık olduğunuz konuların bir sürprize dönüşmesi.