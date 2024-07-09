Ata Demirer'in yaz turnesi başlıyor
11 Temmuz'da başlayacak yaz turnesi ile Ata Demirer, Taşkın Sabah orkestrası eşliğinde seyirci karşısında olacak. Sanatçı, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğe, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve stand-up gösterileri ile ülkenin farklı noktalarında sevenlerine keyifli bir gösteri sunacak.
Gazino konseptini komedi ile birleştirip komedi gazinosu formatı oluşturan Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu'yla yaz turnesinde sanatseverlerle buluşacak. BKM organizasyonu ile gerçekleştirilecek turne 11 Temmuz'da başlayacak.
Demirer, 11 Temmuz'da Balıkesir Ayvalık Amfi Tiyatro, 12 Temmuz'da Altınoluk Amfi Tiyatro, 14 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro, 16 Temmuz'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 17 Temmuz'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 5 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, 11 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 12 Ağustos'ta Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da, 30 Ağustos'ta ise Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda performans sergileyecek.