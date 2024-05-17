Ayasofya Tarih ve Efes Deneyim Müzesi’nde yüzde 50 indirim!

TRT Haber’in aktardığına göre her gün, 09.00-19.00 arasında ziyarete açık olan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi 18 Mayıs müzeler gününe özel saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Giriş ücreti de 18-26 Mayıs arasında ziyaretçilere yüzde 50 indirimli olacak.

Ayrıca İzmir’in Selçuk ilçesindeki antik kent içindeki Efes Deneyim Müzesi de kapılarını 18-26 arasında ziyaretçilerine yüzde 50 indirimli açacak. Müze 08.00 ile 23.30 arasında açık olacak.