Ayasofya Tarih ve Efes Deneyim Müzesi’nde yüzde 50 indirim!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve Efes Deneyim Müzesi’nde Müzeler Haftası nedeniyle yüzde 50 indirim yapılacağını duyurdu.
Haber Merkezi
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TRT Haber’in aktardığına göre her gün, 09.00-19.00 arasında ziyarete açık olan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi 18 Mayıs müzeler gününe özel saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Giriş ücreti de 18-26 Mayıs arasında ziyaretçilere yüzde 50 indirimli olacak.
Ayrıca İzmir’in Selçuk ilçesindeki antik kent içindeki Efes Deneyim Müzesi de kapılarını 18-26 arasında ziyaretçilerine yüzde 50 indirimli açacak. Müze 08.00 ile 23.30 arasında açık olacak.