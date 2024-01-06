Ayla Algan, ardında sanatının derin izlerini bıraktı

İstanbul 1937 doğumlu Ayla Algan, eşsiz kariyerine birçok ülkede aldığı eğitimle başladı. İstanbul Notre Dame de Sion ve Fransa’da Versailles Lisesi'ndeki eğitiminin ardından tiyatro eğitimi almak üzere eşi Beklan Algan ile Amerika'ya gitti.

New York Actors’ Repertory Theatre'da aldığı eğitimle ilk sahne deneyimlerini yaşadı. 1960 yılında Türkiye'ye dönüşüyle İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yer alarak Türkiye sahnesine adım atan Algan, "Tarla Kuşu" ile ilk kez seyirciyle buluştu.

Oynadığı "Hamlet" ile hem Ophelia hem de Hamlet karakterlerine hayat vererek dikkatleri üzerine çekti. Paris'teki National Tiyatro ve Odeon Tiyatro'sunda önemli roller üstlendi. Berlin Schaubühne Tiyatrosu'nda ise farklı oyunlarda sahne aldı. Sinema dünyasına da adım atan sanatçı, 1965'te Atıf Yılmaz imzalı "Ah Güzel İstanbul" filmiyle dikkat çekti. Aynı zamanda müzikal yeteneğiyle de öne çıkan Algan, uluslararası platformlarda da ses getirdi. Sadece oyunculukla yetinmeyip; eğitimde de etkin rol aldı. LCC ve Bilsak Tiyatro Okulları'nın kurucuları arasında yer aldı ve bu okullarda dersler verdi. Tiyatro üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra, resim, sanat ontolojisi ve iletişim gibi konularda da eğitimler verdi.

İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde Genel Sanat Yönetmeni olarak görev alan Algan, yaratıcı tiyatro teknikleri ve oyunculuk üzerine dersler vererek sanatın yeni nesillere aktarılmasına katkı sağladı. Tiyatro ve sanat dünyasına sadece performansıyla değil, aynı zamanda eğitim ve öğretimiyle de önemli bir iz bırakan Algan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olarak iz bırakan önemli isimlerinden biri oldu.

İstanbul Şehir Tiyatrosu, "İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak ustamız Ayla Algan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeri dolmayacak nadide bir insan ve çok özel bir oyuncuydu. Paris’in ünlü konser salonu Olympia’da sahne alan ilk Türk sanatçı olan Ayla Algan aynı zamanda Devlet Sanatçısı ünvanına sahipti. Türk tiyatrosu ve ülkemiz çok özel bir insanı kaybetti. Tiyatromuzun duayen isimlerinden, sinema oyuncusu, öğretmen, Darülbedayi geleneğinin temsilcilerinden, eşi Beklan Algan ile Muhsin Ertuğrul’un yol arkadaşlarındandı.

Ustamız Ayla Algan’ı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nden Cumartesi 10.30 da düzenlenecek bir törenle uğurlayacağız. Teşvikiye Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilecek. Ayla Algan’ımız, çok sevdiği, hayat arkadaşı, aşkı Beklan Algan ile kavuşacak" açıklamasında bulundu.