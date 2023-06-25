Bakan Koca: Özkan Uğur'un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor" açıklamasını yaptı.
Haber Merkezi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Uğur'un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirten Koca şu ifadeleri kullandı:
"Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum."