Baksı Müzesi’nden Ütopya Atölyeleri

Baksı Müzesi’nin bu yaz ikincisi gerçekleşecek Ütopya Atölyeleri, bölgenin özgün kültürü ile çağdaş sanatı, farklı yaş gruplarından katılımcılarla buluşturuyor. Sanat yolculuğuna adım atmak isteyen öğrencileri deneyimli sanatçılarla bir araya getiriyor. Temmuz ve ağustos aylarında birer haftalık sürelerde düzenlenecek atölyelerde, Osman Dinç, Seçkin Pirim, Ali Kazma, Mehmet Kavukçu, Nancy Atakan, Yeşim Akdeniz ve Ahmet Yiğider gibi usta sanatçıların rehberliğinde katılımcılar bir keşfe çıkacak.

Atölyeler, katılımcılara çağdaş sanatın yenilikçi yönlerini keşfetme fırsatı sunarken, malzeme kullanımı ve deneysel yaklaşımlarla dolu, pratik uygulamaların ön planda olduğu bir deneyim vadediyor. Sanat felsefesiyle ve eserlerin derinliklerine inerek toplumsal ve kültürel meselelere duyarlılık kazandırmayı, katılımcıların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyünde yükselen Müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer vermektedir.

Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Bu fikri hayata geçirmek amacıyla 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı kuruldu. Müze, başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde bir toplumsal projeye dönüştü.