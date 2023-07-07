Bandrollü satışlar arttı korsana geçit verilmedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema alanında düzenlenen yapımcı sertifikası sayıları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemleri ile korsanlıkla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı.

Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol istatistiklerine göre, 2023 yılının ilk 6 ayında 182 milyon 895 bin 180 adet kitap bandrolü satışı gerçekleşti. 2022 yılının ilk yarısında yayınlanan kitap sayısı 90 bin 149’dan, 2023 yılının ilk 6 ayında yayınlanan kitap sayısı yüzde 20 artışla 108 bin 82 adete ulaştı.

Eğitim yayınları ilk sırada

Bu yılın ilk yarısında, süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı geçen yıl olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti.

İlk 6 ayda eğitim alanında 72 milyon 668 bin 316 adet bandrol satışı yapılırken yetişkin kurgu edebiyat kategorisinde 28 milyon 101 bin 63, inanç kategorisinde 22 milyon 351 bin 326, akademik alanda 3 milyon 781 bin 300, ithal yayın kategorisinde 2 milyon 574 bin 498, çocuk kitapları kategorisinde 24 milyon 137 bin 587, yetişkin kültür yayınları kategorisinde 27 milyon 648 bin 152 ve gençlik kitapları kategorisinde de 1 milyon 632 bin 938 adet bandrol satıldı.

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda yapılan isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı 2022 yılının ilk 6 ayında 898 adet olarak gerçekleşmişti. 2023 yılının ilk 6 ayında ise bu sayı yüzde 20 artışla 1.073 adete ulaştı. Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise 527 adet tescil ile bilgisayar programları oldu.

300 kişiye işlem

Bu yılın ilk 6 ayında 527 adEmniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre de korsanlıkla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren “İl Denetim Komisyonları” bu yılın ilk 6 ayında 285 operasyon gerçekleştirerek 300 şahıs hakkında işlem yaptı. Bu denetimler kapsamında 26 bin 733 adet materyal ele geçirildi.

Yapımcı sertifika sayısı yükseldi

Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı ilk yarısında 254 adet sinema ve 174 adet müzik yapımcı sertifikası düzenlendi. Toplam aktif yapımcı sertifika sayısı ise 2 bin 383’e yükseldi. 2023 yılın ilk yarısında, sinema alanında 237 adet sinema yapımı tescil edilerek 23 bin 965 adet bandrol satıldı. Dijital oyunlarda 4 adet tescil işlemi yapılarak 23 bin 932 adet bandrol satıldı. Sinema ve müzik yapımları ile bilgisayar oyunları için, 2023 yılının ilk 6 ayında toplamda 1.249 tescil işlemi yapılarak 578 bin 936 adet bandrol satışı gerçekleşti.