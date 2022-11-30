Batan geminin mirası Muğla'ya kaldı

Aynı proje kapsamında Muğla sahillerinde arkaik dönem ve Osmanlı dönemine ait iki ayrı batıkta yapılan kazılarda da önemli eserlere ulaşıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu yıl başlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile yapılan Sualtı kazılarını ziyaret ederek Kazı Başkanı Doç. Dr. A. Harun Özdaş’tan bilgi aldı.

3 farklı batık ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Mavi Miras Projesi kapsamında keşfedilen ve bölge tarihine önemli veriler sunacak olan Sualtı kazılarının üç farklı batık üzerinde yürütüldüğünü belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Kazı Başkanı Doç. Dr. A. Harun Özdaş kazı çalışmaları, sualtı kazısında kullanılan teknik ekipmanlar, yazılımlar ve diğer yüksek teknolojik cihazlar hakkında Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki heyete bilgi verdi.

Orhan Tavlı, batık alanlarını inceledi

Vali Orhan Tavlı, ilk olarak ülkemiz karasularında bulunan en büyük tunç çağı seramik eser topluluğunun çıkarıldığı tunç çağı kazı alanını ziyaret etti. Bugüne kadar Anadolu’da bulunan en eski liman kalıntısı olduğu tespit edilen ve milattan önce 2 binin ilk yarısına tarihlendirilen buluntular arasında konik kap ve fincanlar, tezgâh ve terazi ağırlıkları, ağırşaklar, el baltaları pithoslar ve çömleklerin yanı sıra, ilk defa Linear-A yazısına ait buluntuların olduğu ve kazı çalışmalarının Ege tarihine önemli veriler sunacağı söylendi.

Daha sonra Akdeniz’de kazısı yapılan ilk ve tek heykel ve mortaryum taşıyan M.Ö. 7. Yüzyıl sonu Arkaik dönem batığının sualtı kazı alanına geçen Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki heyete batık alanında değişik formlarda seramik kap ve testilerin, balık ağı ağırlıkları ile Kıbrıs, Korinth, Samos, Sakız ve Fenike amforalarının bulunduğu, Geminin Güney batı Ege kıyılarındaki önemli merkezlere sunu malzemesi taşıdığının düşünüldüğü belirtildi.

Sualtı kazıları Doç. Dr. A. Harun Özdaş'a emanet

Osmanlı Dönemi Batığı hakkında da bilgilendirme ve sunum yapan Kazı Başkanı Doç. Dr. A. Harun Özdaş; Henüz kimliği tespit edilemeyen batığın, 18. Yüzyıl Osmanlı Dönemi savaş gemisine ait olduğu düşünüldüğünü, buluntular arasında çok sayıda askeri mühimmat ile personelin kullandığı pipolar ve geminin mutfağına ait kapların çıkarıldığını, yapılan teknik inceleme ile geminin bir mücadele sonrasında kıyıya sürüklenerek karaya oturduğu ve battığının anlaşıldığını ifade etti.

Ege ile Akdenizin buluştuğu Muğla’nın kadim tarihinde de farklı kültürlerin ve deniz ticaret rotalarının kesişme noktasında olduğunu vurgulayan Muğla Valisi Orhan Tavlı dört bir yanından adeta tarih fışkıran Muğla’mızda antik kentlerde yapılan kazı çalışmaları denizlerimizde de büyük bir potansiyel olduğunu ortaya koydu. Sualtında kalan kültür mirasımızın ortaya çıkarılması, bölge tarihimize çok önemli bilgiler kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

"Muğla sualtı qrkeolojisinin başkenti olacak"

Muğla’nın Dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Vali Orhan Tavlı yapılan sualtı kazıları ve yeni keşiflerle Muğla’nın Sualtı arkeolojisinin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Vali Orhan Tavlı “Denizlerimizin sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkarılması ve sualtında kalan kültür mirasını ve denizcilik tarihini araştıran, Sualtı Arkeolojisi, Denizcilik Tarihi, Jeoarkeoloji, Arkeojeofizik, Paleooşinografi, gibi alanlara ilişkin verilerin bir arada toplandığı çok disiplinli çalışma yapılabilmesini sağlayan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy’a ve Bakanlığımıza, destekleri için şükranlarımı sunuyor, Sualtında kalan kültür mirasımızın ortaya çıkarılmasında Harun Özdaş hocamız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ziyaretlerinde Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Sahil Güvenlik Güney Gurup Komutan Vekili Binbaşı Gökhan Tula, Kültür ve Turizm Muğla İl Müdürü Hüseyin Toprak eşlik etti.