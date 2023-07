Benjamin Clementine PSM'de

Müzik dünyasının ödüllü isimlerinden Benjamin Clementine, 12 Ağustos'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde unutulmaz bir konser için PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında sahne alacak. İlk albümü "At Least for Now" ile büyük bir başarı yakalayan ve Mercury Ödülü'ne layık görülen sanatçı, kendine özgü tarzı ve etkileyici sözleriyle dünya çapında saygın sahnelerde performanslar sergiliyor.

Benjamin Clementine, müzik kariyerine sağlık problemleri ve maddi imkânsızlıklar içinde sokaklarda başladı. Ancak tüm zorluklara rağmen 2015 yılında çıkardığı ilk albümü "At Least for Now" ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aynı yıl içinde hem Mercury Ödülü'nü hem de Ivor Novello Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü kazanarak müzik dünyasının önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Bu başarılarla birlikte 2019 yılında Fransız hükümeti tarafından sanata katkılarından dolayı "Sanat ve Edebiyat Şövalyesi" ilan edildi.

İkinci albümü "I Tell A Fly" ile başarısını sürdüren Benjamin Clementine, Barbican Centre'da albümün adını taşıyan "Benjamin Clementine: I Tell A Fly" adlı performansıyla büyük beğeni topladı. Aynı zamanda 2019 yılının en popüler filmlerinden biri olan "Joker"de kullanılan "London" parçasıyla da geniş kitleler tarafından tanındı. 2022'ye damga vuran "Difference", "Residue" ve "Delighted" gibi parçaların yer aldığı son albümü "And I Have Been" ile sevenleriyle buluşan sanatçı, şiirsel sözleri ve monologlarıyla süslediği besteleriyle müzik dünyasında unutulmaz bir yer edindi.