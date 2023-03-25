Berko Çocuk Tiyatrosu'ndan deprem bölgesine moral

Doğal afetlerden en çok etkilenenlerin çocuklar olması nedeniyle ve çocukların yüzlerinin gülmesi, umutlarının yeniden yeşermesi için en ufak bir dokunuşun bile öneminin bilinciyle Berko Çocuk Tiyatrosu, Hatay’da aynı gün iki oyun sahneledi.

Oyunlardan sonra Berko İlaç çalışanları ile tiyatro ekibi çocuklarla vakit geçirerek çadır kentleri ziyaret etti. Çocuklarla oyun izleyip sevinçlerine ortak olan Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Beran, “Ülkemiz şubat ayında ne yazık ki çok büyük bir acı yaşadı. Berko İlaç, depremin hemen sonrasında hızlı aksiyon alarak STK’lar aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştu, aynı zamanda İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonuyla ilaç yardımlarını bölgeye gönderdi ve göndermeye devam ediyor. İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, bölgede çok sayıda çocuk olması ve onların psikolojik olarak iyi kalabilmelerinin önemini de bilerek Berko Çocuk Tiyatromuzla bölgeyi ziyarete gittik. Çocuklarımızın tekrar hayata umutla sarılabilmelerine ve yüzlerinde ufak bir tebessüme vesile olmak, onları sevgiyle kucaklamak ve iyi hissettirebilmek niyetiyle bölgeye ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.