Beyhan Eczacıbaşı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'nü Gamze Pat aldı

Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Nejat Eczacıbaşı'nın eşi Beyhan Eczacıbaşı'nın, çocuklarına anlattığı masallardan ilham alarak yazdığı 'Kar Masalları' adlı kitabına ithafen düzenlenen ödül programının kazananı, 'Nasıl Dedektif Oldum' adlı kitabıyla Gamze Pat oldu.

İstanbul Modern'de düzenlenen ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından oluşturulan ‘Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü’nün ilkini Cumhuriyet’in 100. yılında vermenin heyecanını yaşıyoruz. Araştırmalar, ülkemizde ilkgençlik edebiyatında özgün eserlerin sınırlı sayıda olduğunu gösteriyor.

Son beş yılda yüzde 50’ye yakın artış ile en hızlı büyümeyi gösteren bu kategorinin, gelecek beş yıl içinde daha da gelişmesi bekleniyor. Bu alanda kendi kültürümüzden de konular işlenebilir, gençlerimizin kendilerini daha kolay özdeşleştirebileceği karakterler yaratılabilirse, genç okuyucuların okuma alışkanlığının gelişimine destek olunabileceğine inanıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Jale Parla ise yaptığı konuşmada, “12-18 yaş arası bireylerin dünyasına nüfuz etmeyi ve bu yolla onlara hitap etmeyi amaçlayan ilk gençlik edebiyatı, ülkemizde kayda değer bir yaygınlığa ulaşmış olmakla birlikte yeterince bilinmiyor. Bu ödülün amacı ilk gençlik edebiyatını hem yazarlar hem de okurlar katında teşvik etmektir” dedi.