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Bir kültür gezisi kitabı: Kalk Gidelim Kapadokya

Araştırmacı, seyahat kültürü yazarı, belgesel yapımcısı ve yönetmeni Esra Alkan "Seyahat Nasıl Edebiyat Olur" adlı söyleşi ve "Kalk Gidelim Kapadokya" kitabının imza gününde okurlarla buluştu.

Haber Merkezi
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Beyoğlu Yüksek Ticaretliler Marmara Lokali'nde okurlarıy­la bir araya geldi. Yazar ile okurlar arasında interaktif bir etkileşim olurken, salonda sık sık kahkaha sesleri de yükseldi. Söyleşide ko­nuşan Alkan, seyahatin bir edebi­yata dönüşmesinin ardında mut­laka derin bir kültür bulunması gerektiğini de ifade etti. Alkan ‘En bildiğimizi sandığımız yerlerin bi­le hep bir bilinmeyeni muhakkak vardır. Kaç milyon yıldır var peri­bacaları, nasıl oluşup çıkmış orta­ya ve neden bu denli yaygın Kapa­dokya’da? Hepsi birbirinin benze­ri mi peribacalarının? Severler mi birbirlerini yoksa çatlarlar mı ha­setlerinden? Başta Nevşehir, biraz Kayseri, biraz Aksaray, biraz Niğ­de, azıcık Kırşehir illerini anladı­ğımız Kapadokya’ya kim ve neden “Güzel Atlar Ülkesi” demiş? Yal­nızca yazın mı gezilir Kapadokya? Benden duymuş olun: Peribacala­rı, onları görmeye hiçbir şey oku­madan gelenleri de kolayca ayırt ediyor’’ diye konuştu. ‘Seyahat sa­nata dönüşebilir’ vurgusu yapan Esra Alkan konuşmasını şöyle sür­dürdü: Gidip gördüğümüz her şe­yin içinde evrenin işleyişi var. İşte o gördüklerini içine taşınabilirsen, tetiklenen hayâl gücü, ressamın fırçasında resim olur, felsefesini kurup yazan yazarında kitap, vi­zörden bakan göz için belgesel… Benim ürünüm de Kalk gidelim ki­tapları. Ancak kültürü olan bir se­yahat edebiyata dönüşebilir. Tıpkı insanlar gibi. Bir şeyi üretmek isti­yorsak önce kültürünü kendimiz­de oluşturmamız gerekmez mi? Bütün dünya ülkem. İşte ben o ör­tüyü kaldırıyorum, kültürlerin al­tına eğilip bakıyorum.

Büyüleyici bir dünya

Esra Alkan, Can Çocuk’tan çıkan Düzce, Varlık Yayınları’ndan çıkan Rize, Mardin, Sinop, Ahlat, Tokat, Edirne, ve Çanakkale’den sonra serinin yeni kitabı olan "Kalk Gi­delim Kapadokya" ile okuyucula­rı Kapadokya'nın dünyasına gö­türüyor. Alkan, Kapadokya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini pe­ribacalarının dilinden anlatarak bölgeye dair yepyeni bir bakış açı­sı sunuyor. Kitap ellerinde Kapa­dokya’ya gidecek seyahatseverle­re farklı bir gözle bakacakları tüm köy kasaba ve ilçeleriyle birlikte komple bir Nevşehir sunuyor. Ki­tapta Alkan, Kapadokya'yı sade­ce bir turist destinasyonu olarak değil, bir tarih ve kültür hazinesi olarak da ele alıyor. Peribacaları­nın oluşumundan bölgede yaşa­yan uygarlıklara kadar Kapadok­ya'ya dair bilinmeyenleri okurlar­la paylaşıyor. Kitap okuyanlarına Kapadokya yolculuğunda bize “li­monluk”lardan, “ayça”dan; ilk be­yin ameliyatının yapıldığı, keçiy­le koyunun ilk kez evcilleştirildi­ği höyükten; Orta Anadolu’nun on bin beş yüz yıllık bilinen eski kö­yünden duyulmamış daha nicele­rinden bahsediyor.