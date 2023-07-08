Bodrum yaz güneşini Louis Vuitton ile karşılıyor

Louis Vuitton, Türk rivierasının en özel noktalarından Bodrum’dan güneşi selamlıyor. Mandarin Oriental Bodrum’da açtığı pop-up mağaza ve otelin plajından “Blue Beach”teki dekorasyonuyla 2023 yaz sezonuna kendi renklerini katıyor. Louis Vuitton’un Bodrum Yarımadası’ndaki ikinci mağazası pop-up ve plaj, Maison’un yeni “By the Pool” koleksiyonundan ilham alıyor. Doğal materyallerin yanında, koleksiyonun renk paletine referansta bulunan açık ve ferah tonlar, telaşsız günlerin zarafetini yansıtan mimarinin renk paletini oluşturuyor. Konuklar iç ve dış alanlardaki şeffaflık sayesinde gündüz saatlerinde Bodrum’un mavi sularının güzelliğinin, akşam ise muhteşem günbatımı manzarasının keyfini çıkarabiliyor.

Kadın ve erkek hazır giyim, çanta, aksesuar, ayakkabı, gözlük ve parfüm koleksiyonlarına ayrılan özel alanların keşfinin ardından konuklar mağazanın dış kısmında yer alan şezlonglarda dinlenerek içeceklerini yudumlayabiliyor. Mandarin Oriental Bodrum’da yer alan pop-up mağaza, Maison’un imzası niteliğindeki estetiği, Bodrum ruhunu kucaklayarak yansıtıyor. Pop-up mağaza, hem klasik hem de renkli, hafif ve konforlu bir şehir ya da sahil gardırobu oluşturulabilecek parçalardan oluşan “By the Pool” koleksiyonunun tamamına ev sahipliği yapan bir moda merkezi oluyor.