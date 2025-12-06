Botter Apartmanı yeniden hayata döndü: Amerikan basınında gündem oldu

Art Nouveau tarzında inşa edilen ve 1901’de II. Abdülhamid döneminde yaptırılan Botter Apartmanı, sarayın resmi terzisi ve modacısı olan Hollanda uyruklu Maison Jean Botter için tasarlandı. Yapının mimarı, 1893-1909 yılları arasında İstanbul’da çalışan ve birçok önemli yapıya imza atan İtalyan Raimondo D’Aronco oldu.

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sonrası apartmana ilgi azaldı, Botter Ailesi ise 1917’de binayı Osmanlı vezirlerinden Nedim Paşa’nın oğlu Mahmut Nedim Bey’e satarak Paris’e taşındı. O dönemin ardından 9 katlı tarihi yapı uzun yıllar bakımsız kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras Projeler Müdürü Merve Gedik, binanın çok harap bir durumda olduğunu, pencerelerde cam olmadığını, çatının kötü durumda bulunduğunu ve ahşap zeminlerin su nedeniyle çürüdüğünü belirtti.

Tarihi yapının kaderi 2022’de İBB’nin öncülüğünde başlatılan restorasyon projesiyle değişti. Binaya “Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi” adı verildi ve Nisan 2023’te kültür-sanat hayatına kazandırıldı. Gedik, restorasyon sürecinde orijinal yapıya mümkün olduğunca müdahale edilmediğini ve binanın sergi ve etkinliklerle kamusal bir alana dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CNN haberinde de vurgulandığı üzere, Casa Botter, hem İstanbul’un tarihi dokusunu koruyan hem de sanat ve tasarımı bir araya getiren bir merkez olarak öne çıkıyor. Restorasyon çalışmaları ve kültür-sanat merkezine dönüşümü, İstanbul’un tarihi binalarının yeniden işlev kazanmasının önemli bir örneği olarak gösteriliyor.