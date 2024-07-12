Bozcaada Caz Festivali 'Miselyum' temasıyla geliyor
Biyoçeşitliliğin, sürdürülebilirliğin ve dayanıklılığın doğal bir modeli olan “Miselyum” temasını odağına alan Bozcaada Caz Festivali, katılımcılarını bu yaklaşım çerçevesinde, birlikte büyümenin, dönüşmenin ve yaratmanın gücünü keşfe davet ediyor.
Zühre KURT
Müzik programının yanı sıra farklı disiplinlerle dirsek teması kuran ve her yıl yeni bir tema etrafında şekillenen keşif etkinlikleriyle de katılımcılarına bir festival deneyimi sunan Bozcaada Caz Festivali, 6-7-8 Eylül 2024 tarihlerinde sekizinci kez yola çıkıyor.
Bu yıl biyoçeşitliliğin, sürdürülebilirliğin ve dayanıklılığın da doğal bir modeli olan “Miselyum” temasını odağına alan festival, katılımcılarını bu yaklaşım çerçevesinde, birlikte büyümenin, dönüşmenin ve yaratmanın gücünü keşfe davet ediyor. 3dots ve Allaturca tarafından 6-7-8 Eylül tarihlerinde caz ritimlerinin hayatın her alanında kurduğu bağlantıları ve açtığı yeni yolları ada ruhuyla harmanlamayı hedefliyor.
Bozcaada Caz Festivali’nin kurucularından Çağıl Özdemir, festivale dair; “Festivalin sekizinci yılında, gücünü kurduğu bağlardan alan Bozcaada Caz Festivali’nin bu seneki Miselyum temasıyla bu bağları nasıl güçlendirebileceğimizi ve birbirimizden öğrenmeye devam ederken paydaşlarımızın arasında organik ve dinamik bir etkileşim ağını nasıl kurabileceğimizi keşfetmek için çok heyecanlıyız’’ ifadelerini kullanırken, festivalin ana sponsorluğunu üstlenen Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral: “Kültür ve sanatın sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir olması önemli. Bu doğrultuda kolektif bilinci, sürdürülebilirliği ve sanatın pek çok dalını destekleyen Bozcaada Caz Festivali’nin 8. yılında da bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Çeşitliliğin ve sürdürülebilirliğin doğal bir modeli: “Miselyum”
Bozcaada Caz Festivali, misafirlerini iç içe geçmiş ağların dünyasına adım atmaya davet ederek “miselyum” teması etrafında birleşiyor. Ekosistemler için besinleri ve bilgileri taşıyan, çevreleriyle sürekli bir iletişim ve etkileşim içinde olan yeraltı ağları olan miselyumlardan ilham alan festival, “Biz ne tür ağların üyesiyiz?”, “Parçası olduğumuz topluluklar ile birbirimizi karşılıklı olarak nasıl etkiliyoruz?”, “Bu simbiyotik ilişkide birbirimizi nasıl daha iyi besler, çeşitliliği ve dayanıklılığı nasıl destekleriz?” sorularının peşinden giderek katılımcılarını doğanın karmaşık bağlantılarını ve topluluklarımızdaki benzer yapıları keşfetmeye davet ediyor.
Birbirinden farklı disiplinlerden sanatçı ve alanında uzman isimleri bir araya getiren Bozcaada Caz Festivali, bu sene de, çeşitliliğin ve etkileşimin bir arada nasıl daha güçlü bir bütün oluşturduğunu tartışmayı amaçlayarak birlikte büyümenin, dönüşmenin ve yaratmanın gücünün peşine düşüyor.
Bağ bozumu telaşına karışan caz ritimleri artık bir ada klasiği
Festivalin ilk günü, Türkiye, Fransa ve Almanya sahnelerinden isimler sahnede olacak. Multidisipliner sanatçı Deniz Taşar, elektronik unsurlarla cazı buluşturan Fransız-İsviçreli saksofoncu Léon Phal ve caz, funk, pop ve rock müziklerini dikkat çeken tekniğiyle bir araya getiren Alman davulcu, besteci, solo müzisyen ve müzik eğitimcisi Anika Nilles / Nevell müzik severlerle buluşacak.
Festivalin ikinci gününde, Türkiye sahnesiyle bu sefer de Hollanda ve Lüksemburg buluşacak. Bozcaada Caz Festivali’nde ilk kez sahne alacak Öner Karaçuha Quartet, melodik ve elektronik müziklerle tüm festival katılımcılarını harekete geçirecek olan KLEIN, bir festival klasiği haline gelen ve bu sene Önder Focan önderliğinde Alper Yılmaz, Monika Bulanda, Adem Gülşen, Anıl Şallıel ve Barış Doğukan Yazıcı’yı özel bir projeyle bir araya getiren Bozcaada Ensemble, son olarak da Hollandalı Kraak & Smaak (Live) festivalin ikinci gününde adaya müziği yayan isimler olacak.
Bozcaada Caz Festivali’nin son gününde ise kuzey cazını indie türüyle bir araya getiren, coğrafi sınırları ve türler çizgilerini tanımayan, doğaçlama odaklı işleri büyük takdir toplayan Danimarkalı topluluk Girls in Airports, Cenk Erdoğan Trio, hip-hop ve caz müziğini harmanlayan piyanist, besteci, multi-enstrümentalist, rap sanatçısı ve yapımcı olarak pek çok tanınmış sanatçıyla çalışan Londra çıkışlı Alfa Mist sahne alacak.