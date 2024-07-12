Bozcaada Caz Festivali 'Miselyum' temasıyla geliyor

Zühre KURT

Müzik programının yanı sıra farklı disiplinlerle dirsek te­ması kuran ve her yıl yeni bir tema etrafında şekillenen keşif etkin­likleriyle de katılımcılarına bir festival deneyimi sunan Bozcaada Caz Festiva­li, 6-7-8 Eylül 2024 tarihlerinde seki­zinci kez yola çıkıyor.

Bu yıl biyoçeşitli­liğin, sürdürülebilirliğin ve dayanıklılı­ğın da doğal bir modeli olan “Miselyum” temasını odağına alan festival, katılım­cılarını bu yaklaşım çerçevesinde, bir­likte büyümenin, dönüşmenin ve yarat­manın gücünü keşfe davet ediyor. 3dots ve Allaturca tarafından 6-7-8 Eylül ta­rihlerinde caz ritimlerinin hayatın her alanında kurduğu bağlantıları ve açtığı yeni yolları ada ruhuyla harmanlamayı hedefliyor.

Bozcaada Caz Festivali’nin kurucu­larından Çağıl Özdemir, festivale da­ir; “Festivalin sekizinci yılında, gücünü kurduğu bağlardan alan Bozcaada Caz Festivali’nin bu seneki Miselyum te­masıyla bu bağları nasıl güçlendirebi­leceğimizi ve birbirimizden öğrenme­ye devam ederken paydaşlarımızın ara­sında organik ve dinamik bir etkileşim ağını nasıl kurabileceğimizi keşfetmek için çok heyecanlıyız’’ ifadelerini kul­lanırken, festivalin ana sponsorluğunu üstlenen Paribu Kurucu ve CEO’su Ya­sin Oral: “Kültür ve sanatın sürdürüle­bilir ve herkes için erişilebilir olması önemli. Bu doğrultuda kolektif bilin­ci, sürdürülebilirliği ve sanatın pek çok dalını destekleyen Bozcaada Caz Festi­vali’nin 8. yılında da bir parçası olmak­tan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Çeşitliliğin ve sürdürülebilirliğin doğal bir modeli: “Miselyum”

Bozcaada Caz Festivali, misafirleri­ni iç içe geçmiş ağların dünyasına adım atmaya davet ederek “miselyum” te­ması etrafında birleşiyor. Ekosistem­ler için besinleri ve bilgileri taşıyan, çevreleriyle sürekli bir iletişim ve et­kileşim içinde olan yeraltı ağları olan miselyumlardan ilham alan festival, “Biz ne tür ağların üyesiyiz?”, “Parçası olduğumuz topluluklar ile birbirimi­zi karşılıklı olarak nasıl etkiliyoruz?”, “Bu simbiyotik ilişkide birbirimizi na­sıl daha iyi besler, çeşitliliği ve dayanık­lılığı nasıl destekleriz?” sorularının pe­şinden giderek katılımcılarını doğanın karmaşık bağlantılarını ve toplulukla­rımızdaki benzer yapıları keşfetmeye davet ediyor.

Birbirinden farklı disiplinlerden sa­natçı ve alanında uzman isimleri bir araya getiren Bozcaada Caz Festivali, bu sene de, çeşitliliğin ve etkileşimin bir arada nasıl daha güçlü bir bütün oluşturduğunu tartışmayı amaçlayarak birlikte büyümenin, dönüşmenin ve ya­ratmanın gücünün peşine düşüyor.

Bağ bozumu telaşına karışan caz ritimleri artık bir ada klasiği

Festivalin ilk günü, Türkiye, Fransa ve Almanya sahnelerinden isimler sahnede olacak. Multidisipliner sanatçı Deniz Taşar, elektronik unsurlarla cazı buluşturan Fransız-İsviçreli saksofoncu Léon Phal ve caz, funk, pop ve rock müziklerini dikkat çeken tekniğiyle bir araya getiren Alman davulcu, besteci, solo müzisyen ve müzik eğitimcisi Anika Nilles / Nevell müzik severlerle buluşacak.

Festivalin ikinci gününde, Türkiye sahnesiyle bu sefer de Hollanda ve Lüksemburg buluşacak. Bozcaada Caz Festivali’nde ilk kez sahne alacak Öner Karaçuha Quartet, melodik ve elektronik müziklerle tüm festival katılımcılarını harekete geçirecek olan KLEIN, bir festival klasiği haline gelen ve bu sene Önder Focan önderliğinde Alper Yılmaz, Monika Bulanda, Adem Gülşen, Anıl Şallıel ve Barış Doğukan Yazıcı’yı özel bir projeyle bir araya getiren Bozcaada Ensemble, son olarak da Hollandalı Kraak & Smaak (Live) festivalin ikinci gününde adaya müziği yayan isimler olacak.

Bozcaada Caz Festivali’nin son gününde ise kuzey cazını indie türüyle bir araya getiren, coğrafi sınırları ve türler çizgilerini tanımayan, doğaçlama odaklı işleri büyük takdir toplayan Danimarkalı topluluk Girls in Airports, Cenk Erdoğan Trio, hip-hop ve caz müziğini harmanlayan piyanist, besteci, multi-enstrümentalist, rap sanatçısı ve yapımcı olarak pek çok tanınmış sanatçıyla çalışan Londra çıkışlı Alfa Mist sahne alacak.