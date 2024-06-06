Burak Kut'tan 30. sanat yılına özel konser

Organizasyonunda KerkiSolfej'in imzası bulunan konser, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

30. yıla özel etkinlikle ilgili "Senfonik konserlerin her zaman gönlümde ayrı bir yeri vardır. İlk albümünün çıkışının 30. yılında sevenlerimin beni tanıdığı şarkıları senfonik olarak sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyorum" diyen Burak Kut'a konserde, şef Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası eşlik edecek.