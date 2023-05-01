Cumhuriyetin 100. yılında 100 ressam 100 resim sergisi
Türk Tarih Kurumu (TTK) Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle “Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim” Sergisi’ni sanat severlerle buluşturacak. Ressamların eserleri 2 Mayıs–2 Temmuz tarihleri arasında Ankara CerModern’de sergilenecek.
Türk Tarih Kurumu (TTK) Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle “Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim” Sergisi’ni sanat severlerle buluşturacak. Siret Uyanık’ın Proje Genel Koordinatörü olduğu ve küratörlüğünü üstlendiği sergi ile Şevket Dağ’dan İbrahim Çallı’ya, Hikmet Onat’tan Fikret Mualla’ya, Turgut Zaim’den Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na, Nuri İyem’den Burhan Doğançay’a, Devrim Erbil’den Mehmet Güleryüz’e, Mustafa Ayaz’dan Utku Varlık’a, Komet’e, Başkan Naci İslimyeli’ye, Alaettin Aksoy’a, Yalçın Gökçebağ’a bir döneme tanıklık eden önemli ressamların eserleri 2 Mayıs–2 Temmuz tarihleri arasında Ankara CerModern’de sergilenecek. Prof. Dr. Aydın Ayan ve Ömer Faruk Şerifoğlu’nun da küratör olarak yer aldığı projede, Türk resim sanatında iz bırakan baş yapıtlardan örnekler görülebilecek.
TBMM sanat koleksiyonunda bulunan Şadan Bezeyiş ve Turgut Zaim’e ait eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan Cemal Tollu’nun “Eti Fırtına Tanrısı”, Fahrelnissa Zeid müze için özel olarak yaptığı “Soyut Kompozisyon”, Etnografya müzesinde bulunan Feyhaman Duran’ın “Nalbant Hasan Çavuş” ve Şevket Dağ’ın “Cami İçi” eserleri ile Milli Kütüphane bulunan Hüseyin Avni Lifij’den “Akgün” ve Halil Dikmen’den “Krom Madeni” adlı eserleri, özel koleksiyondan İbrahim Çallı’nın “Balo” eseri sanatseverler ile buluşacak.
“Sanat tarihimizin tablosu”
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, geçmişin kültür ve sanatsal değerlerini yeni yüzyıla taşımak için serginin önemli bir rol üstleneceğini ifade etti. Çetin, “Türk Tarih Kurumu tarafından hayata geçirilen ‘Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim’ sergimiz Cumhuriyet’imizin kültür politikaları ve sanatsal eğilimlerini bir arada görmemizi sağlayacak, temsil gücü yüksek 100 ressamımızın tipik resimlerini ihtiva etmesi bakımından sanat tarihimizin bir tablosu sayılacaktır” dedi. Çetin, sergi ile ilgili şunları söyledi:
“Sergide 1914 kuşağından ve onların yetiştirdiği Cumhuriyet kuşağından 100 sanatçının 100 eseri Türkiye’nin resim sanatında geçirdiği evreleri gözler önüne seriyor. Sergimiz sanatseverlerin yanı sıra kültür ve sanat tarihini takip edenlerin özellikle ilgileneceği bir çalışma olarak bilim dünyasına ve toplumumuza ciddi katkı sunacak.”
Oluşturdukları seçki ile resim sanatçılarının çok bilinen, kanıksanmış eserlerinin dışına çıkarak, sanatçıları bilinenden başka boyutlarıyla belgeledikleri belirten Proje Genel Koordinatörü ve Sergi Küratörü Siret Uyanık ise, “Sergimiz kronolojik olarak 1923’ten 2023’e kadar olan süreçte yer alan dönemlerden, gruplardan ve bireysel eğilimlerden örnekler sunuyor” ifadelerini kullandı.