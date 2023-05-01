Cumhuriyetin 100. yılında 100 ressam 100 resim sergisi

Türk Tarih Kurumu (TTK) Cumhuriyetin 100. Yılı ne­deniyle “Tuvalde Yüzyıl: Cumhu­riyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim” Sergisi’ni sanat se­verlerle buluşturacak. Siret Uya­nık’ın Proje Genel Koordinatörü olduğu ve küratörlüğünü üstlen­diği sergi ile Şevket Dağ’dan İb­rahim Çallı’ya, Hikmet Onat’tan Fikret Mualla’ya, Turgut Za­im’den Bedri Rahmi Eyüpoğ­lu’na, Nuri İyem’den Burhan Doğançay’a, Devrim Erbil’den Mehmet Güleryüz’e, Mustafa Ayaz’dan Utku Varlık’a, Komet’e, Başkan Naci İslimyeli’ye, Alaet­tin Aksoy’a, Yalçın Gökçebağ’a bir döneme tanıklık eden önemli ressamların eserleri 2 Mayıs–2 Temmuz tarihleri arasında An­kara CerModern’de sergilenecek. Prof. Dr. Aydın Ayan ve Ömer Fa­ruk Şerifoğlu’nun da küratör ola­rak yer aldığı projede, Türk resim sanatında iz bırakan baş yapıtlar­dan örnekler görülebilecek.

TBMM sanat koleksiyonunda bulunan Şadan Bezeyiş ve Tur­gut Zaim’e ait eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulu­nan Cemal Tollu’nun “Eti Fırtı­na Tanrısı”, Fahrelnissa Zeid mü­ze için özel olarak yaptığı “Soyut Kompozisyon”, Etnografya mü­zesinde bulunan Feyhaman Du­ran’ın “Nalbant Hasan Çavuş” ve Şevket Dağ’ın “Cami İçi” eserleri ile Milli Kütüphane bulunan Hü­seyin Avni Lifij’den “Akgün” ve Halil Dikmen’den “Krom Made­ni” adlı eserleri, özel koleksiyon­dan İbrahim Çallı’nın “Balo” ese­ri sanatseverler ile buluşacak.

“Sanat tarihimizin tablosu”

Türk Tarih Kurumu Başka­nı Prof. Dr. Birol Çetin, geçmişin kültür ve sanatsal değerlerini ye­ni yüzyıla taşımak için serginin önemli bir rol üstleneceğini ifa­de etti. Çetin, “Türk Tarih Kuru­mu tarafından hayata geçirilen ‘Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Re­sim’ sergimiz Cumhuriyet’imi­zin kültür politikaları ve sanatsal eğilimlerini bir arada görmemizi sağlayacak, temsil gücü yüksek 100 ressamımızın tipik resimle­rini ihtiva etmesi bakımından sa­nat tarihimizin bir tablosu sayı­lacaktır” dedi. Çetin, sergi ile ilgi­li şunları söyledi:

“Sergide 1914 kuşağından ve onların yetiştirdiği Cumhuriyet kuşağından 100 sanatçının 100 eseri Türkiye’nin resim sanatın­da geçirdiği evreleri gözler önüne seriyor. Sergimiz sanatseverle­rin yanı sıra kültür ve sanat tari­hini takip edenlerin özellikle ilgi­leneceği bir çalışma olarak bilim dünyasına ve toplumumuza ciddi katkı sunacak.”

Oluşturdukları seçki ile resim sanatçılarının çok bilinen, kanık­sanmış eserlerinin dışına çıka­rak, sanatçıları bilinenden baş­ka boyutlarıyla belgeledikleri belirten Proje Genel Koordina­törü ve Sergi Küratörü Siret Uya­nık ise, “Sergimiz kronolojik ola­rak 1923’ten 2023’e kadar olan süreçte yer alan dönemlerden, gruplardan ve bireysel eğilimler­den örnekler sunuyor” ifadeleri­ni kullandı.