“CUMHURİYETİN 100’ü” Sergisi Memorial Bahçelievler’de

Memorial Sağlık Grubu’nun, Cumhuriyetin 100. yılında ev sahipliği yapacağı “CUMHURİYETİN 100’ü” sergisi, Atatürk’ün, Türkiye’nin dört bir yanına gerçekleştirdiği ziyaretler ve günlük yaşamından kesitlerle tarihe ayna tutuyor. Sergi, 57 yıllık ömrünün her nefesini vatanı için harcayan, son nefesine kadar kararlılık ve azimle yeni bir ülke inşa eden Atatürk’ün 1915’ten 1937’ye az bilinen fotoğraf karelerini, tarihin derinliklerinden günümüze taşıyor.

“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz!”

Ulu Önder’in, tarihi fotoğrafları ve kendi el yazısına ait belgeden oluşan sergideki en önemli ayrıntılardan biri de, sağlıkla ilgili dikkat çeken sözleri… Atatürk’ün, “Devlet olma savındaki siyasal kuruluşların en birinci görevi, halkının sağlığı ve sağlamlığı..” sözünden yola çıkan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın arşivi, Gazi Mustafa Kemal’in ifadeleriyle sağlığa verdiği değeri yansıtıyor.

26 Ekim-20 Kasım 2023 tarihleri arasında Memorial Bahçelievler Hastanesi Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek olan “Cumhuriyetin 100’ü” sergisiyle sanatseverler; Türkiye’nin 100 yıllık birikimini keşfedecek, Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilanından önceki dönemlerinden izlenimler edinecek ve Cumhuriyet sonrasındaki günlük yaşamından kesitlere tanık olacak.