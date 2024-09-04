Dave Weckl ile Tom Kennedy, 22 Ekim'de İstanbul'da

Müzk otoritelerince, tTüm zamanların en iyi 25 davulcusundan biri' olarak adlandırılan Dave Weckl, 35 yılı aşkın süredir yaptığı işlerle müzik camiasında önemli bir yer edindi.

Dünyanın önde elen akustik ve elektrik basçılarından biri olarak gösterilen ve müziğe 9 yaşında başlayan Tom Kennedy ise kariyeri boyunca Freddie Hubbard, James Moody, Nat Adderly, Sonny Stitt ve Stan Kenton gibi uluslararası üne sahip müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı.

İkiliye, IF Performance Hall Beşiktaş'ta verecekleri konserde, saksafonda Eric Marienthal ve klavyede Stu Mindeman eşlik edecek.