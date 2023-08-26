DenizBank VoiceUp A Capella Festivali başladı

Hollanda’dan Uruguay’a, Türkiye’den Danimarka’ya 25 ülkeden 550 müzisyen, 40 koro ve vokal grubun sahne alacağı festival İstanbul’un çeşitli mekanlarında devam edecek.

Kültür sanata desteği geleceğe yatırım olarak görerek “Sanata Evet” diyen DenizBank’ın ana sponsoru olduğu DenizBank VoiceUp A Capella Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda başladı. Ev sahibi korolar Chromas ve Vokal Akademi Pop & Caz Korosu’nun mini konserlerinin ardından, katılımcı koroların tamamı performanslarını sundular. Açılış gecesinde DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de a capella grubu Chromas ile birlikte bir performans sergiledi. Festival Sanat Direktörü Başak Doğan, gecede yaptığı konuşmada, “Bizler, ülkemizde çok sesli koro müziğinin gelişimi için yıllardır büyük bir keyifle çalışıyoruz. Bu alanda iş ve yetenek üretmek için bundan birkaç yıl önce Vokal Akademi’yi kurdum. Burada hem müzik anlamında hem de kültürümüzde çok sesliliği benimsiyor ve güvenli bir alan yaratıyoruz... Yıllardır üzerinde çalıştığımız bu festivali ise isim sponsorumuz DenizBank sayesinde, hayal ettiğimiz ölçüde, arzu ettiğimiz kürasyonla, dünyanın dört bir yanından getirdiğimiz değerli isimlerle hayata geçiriyoruz. Bundan böyle iki yılda bir gerçekleşecek festivalin müzik türleri arasında akışkan bir dünya yaratmasını amaçlıyoruz. Şarkı söyleyen, söylemeyen, bu alana merakı olan, çok sesli müziği daha yakından tanımak isteyen herkese kapımız açık.”

Geleceğe iz bırakmak için çalışıyorlar

Festivalin açılış konuşmasını yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, geleceğe iz bırakmak hedefiyle çalıştıklarını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi: “Kurum olarak gelecek yüzyıllara bugünden bırakılacak asıl kalıcı değerin, güzel sanatlar alanında yapılan birikim olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de koro ve a capella müziğinin daha fazla insana ulaşmasına vesile olmaktan ve ülkemizde bir ilki gerçekleştirmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. A capella, özellikle gençlerimizin kendi seslerine güvenip yaratıcılıklarının peşinden gitmeleri için son derece teşvik edici bir alan. Dileğimiz, festivalimizin yıllar içinde geleneksel hale gelmesi ve sesiyle “ben de varım” diyen herkesi, özellikle de gençlerimizi yüreklendirmesi.”