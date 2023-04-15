Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, İzmir'de sahne aldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, depremzedeler için düzenlenen "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında konser verdi.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan koro, depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına şarkılar seslendirdi.

Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, "Sesimi duyan var mı?" diye seslendi.

Koronun şefliğini üstlenen Yılmaz Özfırat, yaptığı konuşmada, konsere gelen ve dayanışmaya katkıda bulunan İzmirlilere teşekkür etti.

"Bundan sonra hepimizin bir yarısı eksik"

Antakya Medeniyetler Korosu'ndaki depremzedelerin Türkiye'nin farklı şehirlerine dağıldığını belirten Özfırat, "Bizler depremzedeyiz. Depremden bugüne kadar 2 aydan fazla zaman geçti. Türkiye'nin çok farklı yerlerine gittik. Ben İzmir'e geldim, İzmir'e yerleştim. İzmir'de görüştüğüm depremzedelerde şunu gördüm ki İzmir halkı bu olayı çok içselleştirdi, çok insana yardım etti." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise deprem nedeniyle büyük acıların yaşandığını hatırlatarak, "Yasımız çok büyük. Bu toprakların üzerinde yaşayan hiç kimse hayatının sonu kadar bu acıyı unutamayacak. Bundan sonra hepimizin bir yarısı eksik." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen konsere gidemeyenler de 50 lira tutarındaki katılımsız bilet seçeneğiyle dayanışmaya katkıda bulundu.

Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve kadim kent Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de farklı din ve mezheplere mensup sanatçılarla kurulan koro, depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için dayanışma konserlerinde sanatseverlerle buluşuyor.

Koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ve 2019-2020'de Kültür Bakanlığı Özel Ödülü almıştı.