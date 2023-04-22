Depremden etkilenen çocuklara ilham verecek
‘Renkli Hayaller Sahnesi’ projesi, depremden etkilenen çocukları sanatın iyileştirici gücüyle buluşturacak. Proje ile her gün tiyatro, atölye çalışmaları, konserler ve film gösterimleri düzenlenecek.
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi, Netflix, Tiyatro Kooperatifi ve İhtiyaç Haritası deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak amacıyla güçlerini birleştiriyor. Dört kurumun iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ projesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlayacak ve iki ay süreyle devam edecek. #BirlikteDüşlüyoruz sloganıyla yola çıkan ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ için Hatay ve Kahramanmaraş’ta özel çadırlar kurulacak. Projenin haftanın altı günü gerçekleştirilecek aktiviteleri arasında uzman psikologlar tarafından incelenip onaylanan birbirinden farklı tiyatro oyunları, atölyeler, drama çalışmaları, konserler, sokak performansları, film ve belgesel gösterimleri yer alacak.
Çocuklar için güçlerini birleştirdiler
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi’nin desteğiyle düzenlenen projenin tasarlanması ve yürütülmesini 70’i aşkın özel tiyatronun güç birliğiyle kurulan Tiyatro Kooperatifi sağlayacak. Projenin finansmanını üstlenmenin yanı sıra Netflix, gösterimi yapılacak film ve belgesel içeriklerini sağlayacak. İlk günden bu yana sahadaki çalışmalarını yürüten İhtiyaç Haritası ise proje için bölgede operasyonel destek sağlayacak.
Büyük acılar yaşamış küçük çocukların kayıplarının yerine renkli hayallerin, ufuklarını açacak hikâyelerin ve onları heyecanlandıracak fikirlerin yerleşmesini istediklerini söyleyen TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, “Çocuklara ilham vermek, meraklı ışıl ışıl bakan gözleri geri getirmek istiyoruz. Zihinlerini hayaller kurabilecekleri bir geleceğe odaklamak istiyoruz. Dünya çocuklarına armağan edilen bir gün ve bu vizyonu neredeyse bir asır önce ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bir kez daha onun işaret ettiği gibi bir ülkenin en değerli hazinesinin çocukları olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından başlamak üzere geleceğimiz çocuklarımız için orada olacağız” dedi.
“Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz”
Ülkemizin yaşadığı felaketin yaralarını sarmak için kreatif sektörün güç birliği yapmasının önemine dikkat çeken Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili ise şu açıklamayı paylaştı: “Sanatın ve kreatif alandaki aktivitelerin iyileştirici, birleştirici gücüne inanıyoruz. ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ projesi ile deprem bölgesindeki çocuklarımızın hem bugünlerine hem de geleceklerine ufak da olsa bir katkı sağlamayı diliyoruz.”
Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Özsoy da proje ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Kültür sanat hayatının temel yapı taşlarını oluşturan tiyatro, kriz anlarında her zaman toplumun yaralarını sarmak için büyük bir itici güç olmuştur. Bu projede de tiyatro, müzik ve sinemanın ortaklaşan gücüyle sokaklarımıza elimizden geldiğince renk, zihinlerimize güzel hayaller ve çocuklarımıza yarar sağlayabilecek sahneler, alanlar yaratmak amacıyla yola çıktık. Tüm zorluklara rağmen çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm yaratmak ve onlara unutulmaz deneyimler sunabilmek için heyecanlıyız.”
Tiyatro Kooperatifi’nin deprem bölgelerindeki çocuklar için bir proje yapma fikrini heyecanla karşıladıklarını ifade eden İhtiyaç Haritası İcra Direktörü Evren Aydoğan, “Bu dönemde stratejik planlarımızla örtüşen, Tiyatro Kooperatifi’nin geçici değil kalıcı olarak sanatsal dokunuş ile fark yaratmak isteği bizim için ayrıca değerli” dedi.