Depremden etkilenen çocuklara ilham verecek

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kreatif Endüstri­ler Meclisi, Netflix, Tiyat­ro Kooperatifi ve İhtiyaç Harita­sı deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak amacıyla güçleri­ni birleştiriyor. Dört kurumun iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ projesi, 23 Ni­san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlayacak ve iki ay süreyle devam edecek. #Birlik­teDüşlüyoruz sloganıyla yola çı­kan ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ için Hatay ve Kahramanmaraş’ta özel çadırlar kurulacak. Projenin haf­tanın altı günü gerçekleştirile­cek aktiviteleri arasında uzman psikologlar tarafından incelenip onaylanan birbirinden farklı ti­yatro oyunları, atölyeler, drama çalışmaları, konserler, sokak per­formansları, film ve belgesel gös­terimleri yer alacak.

Çocuklar için güçlerini birleştirdiler

Türkiye Odalar Borsalar Birli­ği Kreatif Endüstriler Meclisi’nin desteğiyle düzenlenen projenin tasarlanması ve yürütülmesini 70’i aşkın özel tiyatronun güç bir­liğiyle kurulan Tiyatro Kooperati­fi sağlayacak. Projenin finansma­nını üstlenmenin yanı sıra Netf­lix, gösterimi yapılacak film ve belgesel içeriklerini sağlayacak. İlk günden bu yana sahadaki çalış­malarını yürüten İhtiyaç Haritası ise proje için bölgede operasyonel destek sağlayacak.

Büyük acılar yaşamış küçük çocukların kayıplarının yerine renkli hayallerin, ufuklarını aça­cak hikâyelerin ve onları heyecan­landıracak fikirlerin yerleşmesini istediklerini söyleyen TOBB Tür­kiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, “Çocuklara ilham vermek, meraklı ışıl ışıl ba­kan gözleri geri getirmek istiyo­ruz. Zihinlerini hayaller kurabi­lecekleri bir geleceğe odaklamak istiyoruz. Dünya çocuklarına ar­mağan edilen bir gün ve bu vizyo­nu neredeyse bir asır önce ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti ku­rucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bir kez daha onun işaret ettiği gi­bi bir ülkenin en değerli hazine­sinin çocukları olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile 23 Nisan Ulu­sal Egemenlik ve Çocuk Bayra­mından başlamak üzere geleceği­miz çocuklarımız için orada ola­cağız” dedi.

“Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz”

Ülkemizin yaşadığı felaketin yaralarını sarmak için kreatif sek­törün güç birliği yapmasının öne­mine dikkat çeken Netflix Tür­kiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili ise şu açıklamayı paylaştı: “Sanatın ve kreatif alandaki ak­tivitelerin iyileştirici, birleştiri­ci gücüne inanıyoruz. ‘Renkli Ha­yaller Sahnesi’ projesi ile deprem bölgesindeki çocuklarımızın hem bugünlerine hem de gelecekleri­ne ufak da olsa bir katkı sağlamayı diliyoruz.”

Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Özsoy da proje ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Kültür sanat hayatının temel yapı taşlarını oluşturan ti­yatro, kriz anlarında her zaman toplumun yaralarını sarmak için büyük bir itici güç olmuştur. Bu projede de tiyatro, müzik ve si­nemanın ortaklaşan gücüyle so­kaklarımıza elimizden geldiğince renk, zihinlerimize güzel hayaller ve çocuklarımıza yarar sağlayabi­lecek sahneler, alanlar yaratmak amacıyla yola çıktık. Tüm zorluk­lara rağmen çocuklarımızın yüz­lerinde tebessüm yaratmak ve on­lara unutulmaz deneyimler suna­bilmek için heyecanlıyız.”

Tiyatro Kooperatifi’nin dep­rem bölgelerindeki çocuklar için bir proje yapma fikrini heyecan­la karşıladıklarını ifade eden İhti­yaç Haritası İcra Direktörü Evren Aydoğan, “Bu dönemde stratejik planlarımızla örtüşen, Tiyatro Kooperatifi’nin geçici değil kalıcı olarak sanatsal dokunuş ile fark yaratmak isteği bizim için ayrıca değerli” dedi.