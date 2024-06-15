Devrim Erbil, yatay derinliği anlatıyor

"Yatay Derinlik" adıyla düzenlenen sergi, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Sergi, Maji Art Gallery Bodrum'da sanatseverlerle buluşuyor. Devrim Erbil'in yenilikçi ve derinlikli sanat anlayışını bir kez daha ortaya koyduğu sergi, hem yerli hem de yabancı sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Devrim Erbil, sanat dünyasının derinliklerinde yankılanan özgün sesiyle ruhun otantik karmaşıklığını eserlerinde estetikle buluşturuyor.

Herhangi bir Devrim Erbil resmi, karmaşıklığı ve griftliğiyle “ruhun otansitesidir”. Erbil'in sanatındaki büyüleyici dokular, ruhun karmaşasını yakalayıp onu düzen içinde otantik hale getirir. Bu, izleyiciyi ruhunun kaynağına, toprağa, çime, kokuya ve gerçeğe çağıran derin bir deneyim sunar. Sanatçının eserleri, görüngülerle değil, dingin bir “nüve” ile ruhu yakalayarak izleyiciye aktarıyor. Sanatın en temel amacı yüzyıllardır derinliği yakalamak olmuştur ve Devrim Erbil bu amacı büyük bir ustalıkla gerçekleştiriyor.

Ressamın doğaya olan yatkınlığı, aslında ruhunun da bir yansımasıdır. Resimleri, izleyiciye koşulsuz sevgiyi ve şefkati hatırlatıp, insanın duygusal ve otantik yanlarını keşfetmesine yardımcı oluyor. Devrim Erbil, resme adanmış bir ömür ve en verimli, en yaratıcı, en derinlikli ressam olarak tanınıyor.

Her türü ‘‘satıh bir sanat ihtimali’’ olarak gören Erbil, "Yatay bir derinliğe" sahip. Halı, yağlı boya, giclee, mozaik, batik, kilim, vitray, sedef, marküteri, nakış, kumaş ve seramik sanatları gibi çeşitli tekniklerle oluşturduğu eserler, sanatının geniş yelpazesini ve çok yönlülüğünü yansıtıyor