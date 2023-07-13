Devrim Erbil’in “Bodrum’da Devrim” sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Türk resim tarihinin en başarılı sanatçılarından birisi olan Prof. Devrim Erbil’in “Bodrum’da Devrim’’ isimli kişisel sergisi 18 Temmuz Salı günü, “Gallery Art Port”ta ziyarete açılıyor.
Haber Merkezi
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Bodrum’a “Sanat Kenti ve Sanat Destinasyon merkezi kavramlarını” çok yakıştırdığını belirten ve Bodrum’un ilk Çağdaş Sanat Müzesi “Devrim Erbil Müzesi” ni kazandırma aşamasında olan usta sanatçı Prof. Devrim Erbil’in kişisel sergisi “Bodrum’da Devrim”, içerisinde birbirinden farklı tekniklerin kullanıldığı birçok özel yapıttan oluşuyor.
Prof. Devrim Erbil’in kişisel sergisi, 13 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilir.