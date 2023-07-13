Devrim Erbil’in “Bodrum’da Devrim” sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Bodrum’a “Sanat Kenti ve Sanat Destinasyon merkezi kavramlarını” çok yakıştırdığını belirten ve Bodrum’un ilk Çağdaş Sanat Müzesi “Devrim Erbil Müzesi” ni kazandırma aşamasında olan usta sanatçı Prof. Devrim Erbil’in kişisel sergisi “Bodrum’da Devrim”, içerisinde birbirinden farklı tekniklerin kullanıldığı birçok özel yapıttan oluşuyor.

Prof. Devrim Erbil’in kişisel sergisi, 13 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilir.