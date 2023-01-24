Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, on yıldır düzenlediği Türk Müziği Konserleri’ne bu yıl, Dede Efendi’nin eserlerinden oluşan bir repertuvarla başlıyor.



Sinan Sipahi koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla düzenlenen konser serisi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunuyor.

Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in yaptığı, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri programın bu ayki misafir solistleri Münip Utandı ve Merve Utandı Kalkan.

“Doğumunun 245. Yılında Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi” başlıklı konser, 29 Ocak Pazar günü saat 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda dinleyicilerle buluşacak.