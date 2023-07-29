Dünya barışını sağlayan Lozan'ın 100. yıldönümü

Şişli Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesi niteliğindeki Lozan Barış Antlaşması’nın 100. Yıldönümü onuruna gerçekleştirilen açılışla “100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış” adlı sergiyi İstanbullularla buluşturdu. Etkinlikler kapsamında, Ankara Politikalar Merkezi ve İnönü Vakfı’nın desteğiyle Yapı Kredi Bomontiada’da “Barış Yüzyılı” konulu bir de panel gerçekleştirildi.

Gazeteci Barçın Yinanç’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara Politikalar Merkezi temsilcisi ve emekli Büyükelçi Mustafa Oğuz Demiralp, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve İsmet İnönü’nün 4. kuşak torunu gazeteci Zeynep Bilgehan konuşmacı olarak katıldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu panele akademi ve diplomasi dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra, İsmet İnönü’nün gelini, Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’nü de katıldı. Panelin bir diğer anlamlı anı ise; Türkiye’nin yetiştirdiği dünyaca ünlü keman virtüözü Ayla Erduran’a “Cumhuriyet değerlerinin sanat vasıtasıyla yayılmasına sunduğu katkılardan dolayı” plaket verilmesi oldu.

“İnsanlar okumuyorlar, fikir öne sürüyorlar”

“Lozan konusunda birçok şey söyleniyor. Karadeniz kahvelerinden, Orta Anadolu kahvelerine ve İstanbul meyhanelerine kadar herkes tarihçilik yapıyor. Kendilerine göre yorumlar yapıyorlar. Lozan’ın 100 yıllık süresi olduğu söyleniyordu. 100 yıl doldu, bir şey olmadı. Lozan’ı imzalayan devletlerin de sesi soluğu çıkmadığı gibi, itirazları da olmadı. Lozan’ın gizli maddeleri varmış, öyle şey olmaz. Okumuyorlar, fikir öne sürüyorlar.” diyen Prof. Dr İlber Ortaylı Barış Yüzyılı” konulu panelde sözlerine şöyle devam etti “12 ada meselesi var. Bu adaların verilmesinin Lozan ile alakası yoktur. Bunun dışında Lozan’ın 100 yıllık süresi olduğu söyleniyordu. 100 yıl doldu, bir şey olmadı. Lozan’ı imzalayan devletlerin de sesi soluğu çıkmadığı gibi, itirazları da olmadı. Lozan’ın gizli maddeleri varmış; öyle şey olmaz! İnsanlar okumuyorlar, fikir öne sürüyorlar. Türkiye’de çok iptidai bir tarih ve çağdaş tarih anlayışı var. Bu inanılmaz bir biçimde cereyan ediyor. Yani, bunun hiçbir ölçüsü yok. Lozan da bunun son örneği. Bu anlayıştan kurtulmamız lazım” açıklamalarında bulundu.

Dünyanın kaderini değiştiren antlaşma

Panelde söz alan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise, hem Kurtuluş mücadelesinde önemli bir yer tutan Lozan Antlaşması’nın doğru anlaşılmasını sağlamak hem de bugüne kadar bir sürü yanlış bilginin söylendiği bu antlaşmayla ilgili tarihsel gerçekleri paylaşmak adına “100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış” adlı sergiyi düzenlediklerine işaret etti. Keskin, sözlerine şöyle devam etti: Bu antlaşma, Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da kaderini değiştirmiş bir antlaşmadır.