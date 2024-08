Dünyaca ünlü aktör John Aprea hayatını kaybetti (John Aprea kimdir?)

Takip Et

Dünyaca ünlü aktör John Aprea, 83 yaşında Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.

Aprea, 1974'te yayımlanan 'The Godfather 2' (Baba 2) filminde suç örgütü lideri Salvatore 'Sal' Tessio'nun gençliğini canlandırdığı rol ile hafızalara kazınmıştı.

John Aprea kimdir?

Aprea, 4 Mart 1941'de New Jersey'de İtalyan göçmenlerin çocuğu olarak doğdu. Ailesiyle birlikte birkaç yıl boyunca İtalya'ya geri döndükten sonra New Jersey'e geri döndü ve 1960'ların başına kadar orada kaldı. Oyuncu olmak için New York'a taşındı ve sonunda 1967'de Steve McQueen'in Bullitt adlı aracında tetikçi olarak ilk rolü için Los Angeles'a taşındı.

Full House'da John Stamos'un Jesse Amcası'nın babasını canlandırdı ve Days of Our Lives , Knots Landing , CSI ve The Sopranos gibi birçok yapımda rol aldı.

Rollerinin çoğu mafya odaklıydı

90'larda 10 yıllık yayın hayatı boyunca NBC pembe dizisi Another World'de kadınlar tarafından vurulan iki ayrı karakteri canlandırdı ve 1981'de mini dizi The Gangster Chronicles'da bir mafya babasını canlandırdı. Ayrıca 1975'te The Montefuscos adlı kısa ömürlü bir komedide babayı canlandırdı. Dizi sadece dokuz bölüm sürdü.

Aprea'nın en dikkat çekici rolü kuşkusuz The Godfather Part II filmindeki genç Tessio rolü oldu. Aprea, Los Angeles'ta barmenlik yaparken filmin yönetmeni Francis Ford Coppola ile tanışmıştı. İlk film The Godfather'da Michael Corleone'nin başrolü için seçmelere katılmıştı ancak bu rol sonunda Al Pacino'ya gitti.

Aprea devam filmi için geri döndü ve Corleone suç ailesindeki yerini aldı.

İkinci film kısmen orijinal filmde Martin Brando tarafından canlandırılan ve genç meslektaşı Robert De Niro tarafından canlandırılan genç Vito Corleone'nin hayatını inceleyen filmde Salvatore Tessio'nun gençliğini oynadı.

2023'teki son filmine kadar karakter oyuncusu olarak istikrarlı bir şekilde çalışan Aprea'nın geride 25 yıl evli kaldığı üçüncü eşi Betsy, kızı Nicole ve üvey çocukları Marika ve Valentino kaldı.