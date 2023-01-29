Dünyaca ünlü dansçı Petra Conti, "La Bayadere"de sahne aldı

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İtalyan dansının önemli temsilcilerinden Conti, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösterimle kariyerinde ilk kez Nikiya rolünde dans etti.

Dünyaca ünlü dansçı, eserin 31 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek temsilinde de yeniden sahnede olacak.

Hindistan'da geçen konusu, aşk ve entrika yüklü atmosferiyle ilgi çeken eserin koreografisini Marius Petipa, müziklerini ise Ludwig Minkus yaptı.

Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu 3 perdelik eserin dekorunu Efter Tunç, kostümlerini Gülden Sayıl, ışık tasarımını ise Önder Arık hazırladı. Eserde Zdravko Lazarov yönetimindeki orkestra sahne aldı.

Gösterimde, Solor'u İlhan Durgut, Gamzatti'yi Melike Manav yorumladı.

Eserin konusu şöyle:

"Kendisine aşkını ilan eden Yüce Brahman'ı reddeden baştapınak dansçısı Nikiya, gizlice savaşçı Solor ile buluşur. Birlikte dans eden ikili, kutsal ateş üzerine birbirlerine sonsuz aşk sözü verirler. Solor'un cesaretini ödüllendirmek isteyen Rajah, kızı Gamzatti ile evlenmesine hükmeder. Gamzatti, Solor'a aşık olur. Solor da onun güzelliğinden etkilenir ve Gamzatti ile evlenmeye karar verir.

Gamzatti ve Solor'un nişanında Nikiya'ya dans etmesi emredilir. Gamzatti ona hediye olarak bir sepet çiçek gönderir. Nikiya çiçeklerin Solor'dan geldiğini düşünür. Oysa çiçek sepetinde zehirli bir yılan gizlidir. Yılan, Nikiya'yı sokar. Nikiya ona sunulan panzehri almaz ve ölür. Nikiya'nın ölümünden üzüntü duyan Solor da yaşamına son verir."

Eser, 5, 16 ve 18 Şubat'ta yeniden izleyiciyle buluşacak.