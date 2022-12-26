Dünyaca ünlü isimler aynı sahnede

Limak Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding, çeşitli sektörlerde 12 ülkeye yayılan ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra, Limak Vakfı ile de sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Vakfın sanata destek amacıyla 2017’de kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırma hedefini bu yeni yılda da iki konser ile sürdürüyor.

Vakıf, Murat Karahan, Rame Lahaj ve Marcelo Alvarez'in 9 Ocak'ta CSO ADA Ankara'da, 11 Ocak’ta Zorlu PSM İstanbul’da vereceği konserler ile müziği geniş kitlelere ulaştırmaya devam edecek.

Gelirlerinin bir kısmının Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma (Haydiko) Derneği'ne bağışlanacağı konserlerin biletleri, Biletix sitesi üzerinden satışa sunuluyor.

Yıllardır Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden tenor Murat Karahan ile günümüz operasının en aktif ve dünya sahnelerinin aranılan tenorları Rame Lahaj ve Marcelo Alvarez’in birlikte sahne alacağı iki konser müzikseverleri bekliyor.