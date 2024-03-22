Dünyada yeni trend: Uyku turizmi

Emre ERGÜL

Bir otel odası düşünün: TV yok. Perdeler kapalı, ışık yok. Çıt çıkmıyor. Yalıtım sayesinde ne holden ne de yan odadan ses geliyor. Masaj sonrası yumuşacık bir yatağa kıvrılarak, kuş tüyü yastığa başınızı koyup, derin bir uyku çekiyorsunuz…

Biraz önce, dünyada pandemi sonrası ortaya çıkan milyonların yeni tutkusunu okudunuz: “Uyku turizmi.” Fortune dergisine göre, küresel hacmi 814 milyar doları bulan ‘sağlıklı yaiam ve SPA turizmi,’ pandemi sonrası şekil değiştirdi. Yeni trendin ismi “uyku turizmi,” ya da koşuşturmanın olmadığı “slow travel,” yani yavaş seyahat… Bazı oteller, müşterilerin iyi uyuyabilmesi için program ve mimari değişikliklere giderken, bazı girişimciler de müşterilerine sadece “İyi geceler” vaad eden “uyku otelleri” açmaya başladı.

HTF Pazar Araştırma adlı ABD’li analiz firmasına göre, uyku turizmine talep 2028’e kadar yüzde 8 artacak ve pazar hacmi 400 milyar dolara ulaşacak. Harvard Üniversitesi’nden uyku uzmanı Rebecca Robbins bakın yeni trend için ne diyor: “Tatilcilerin tatilden eve yorgun döndükleri dönem bitti. Artık tatil yaparlarken, iyi bir gece uykusu da çekmek istiyorlar.” Bazı otellerin taktik değiştirdiğine dikkat çeken Robbins, “Seyahat ederken uyumak, bir misafirin geri dönme ihtimalinin önemli bir göstergesi” diye devam etti.

O otellerden biri de Hilton… Zincirin Sağlıklı Yaşamdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Amanda el-Masri, bazı lokasyonlardaki otellerinde müşterilere sıcaklık ayarlı yataklar ve loş ışık ayarı sunduklarının altını çiziyor. Roma’daki Cavalieri Waldorf Astoria’da müşteriler yastıklarını mönüden seçerken; Conrad Bali de 60 dakikalık uyku terapileri sunuyor. Peki ya, Park Hyatt New York’un bir odasında yatak basıncını ayarlayan yapay zeka destekli yatak var desek? Six Senses da tüm otellerinde bin dolara uyku terapisi sunuyor.

İşte dünyanın dört bir yanındaki bazı uyku otelleri

BLESS Hotel Madrid: İspanya'nın başkentindeki 5 yıldızlı otel, konukların uyuması için bilim ve teknolojiden yararlanıyor. Otelin özel odalarında “siz uyurken vücudunuzu yenileyen” özel yataklar bulunuyor. Patentli gümüş ve grafit ağdan yapılan yatak, otele göre, elektromanyetik kirliliğe karşı koruma sağlamak ve vücutta biriken radyasyonu ortadan kaldırıyor. Sonuç: Güçlü bağışıklık sistemi ve artan melatonin seviyesi.

ITC Hotel, Hindistan: Hindistan'ın dört bir yanına dağılmış bu otel zinciri, derin bir uykuya dalmanıza ve dinlenmiş ve hazır uyanmanıza olanak sağlamak için ses geçirmez duvarlara, karartma perdelerine ve hareketle etkinleştirilen zemin aydınlatmasına sahip odalara sahip.

Equinox, New York: Otelin mottosu: “Uyku Sistemi.” Lüks yatak çarşafları, el yapımı şilteler… Çarşafların sıcaklıkları mevsime göre ayarlanıyor! Ses engelleyici duvarlar ve karartma perdeleri de odalarda bulunan diğer özellikler…

Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, Umman: Şehir hayatından uzak, Hacer Dağları eteğindeki otel, gül kokulu banyolarda masaj paketlerini içeren “Uyku Gurusu” programı sunuyor.

Marbella Club, İspanya: Malaga yakınlarındaki otelde uyku alışkanlığınızı tamamen değiştireceğiniz programlar sunuyor.

Hästens Uyku SPA, Coimbra, Portugal: Yatak üreticisi Hästens’in 15 odalı SPA oteli… Butik uyku otelindeki yatakların maliyeti 50 bin euro… Otelde 1 gece kalmanın bedeli de 500 euro… Keten veya satenden özelleştirilmiş yastık veriliyor.

‘Fişi çekilmiş’ kulübeler, İngiltere: Londra ve Manchester’da 17 “Unplugged” (Fişi çekilmiş) kamplar bulunuyor. Bu kamplardaki kulübelere gidiyorsunuz, tüm teknolojik eşyalarınızı 72 saatliğine resepsiyona teslim ediyorsunuz. Sosyal medyadan kopup, TV’nin de olmadığı, sadece yemek ve uyku konseptli kulübelerde kalıyorsunuz.

Mandarin Oriental, İsviçre: Cenevre Gölü’nün dibindeki otel, İsviçre’nin ilk özel tıbbi uyku kliniği CENAS’la birlikte kuruldu. Üç günlük programlarda uyku düzeniniz inceleniyor ve olası uyku bozukluklarını belirlemenize ve iyileştirmenize yardımcı oluyorlar.

Zedwell, Londra: İngiltere’nin ilk uyku odaklı oteli Zedwell… Hem de Londra’nın en hareketli merkezi olan Piccadilly Circus’ta… Ses geçirmez duvarların olduğu otelde 750 oda bulunuyor. Penceresiz ve havası iyi temizlenmiş otelin tek bir vaadi var: “İyi uyursunuz.”

Grand Hotel Tremezzo, İtalya: Komo Gölü’nün en önemli mülklerinden biri olan 5 yıldızlı otelde, “Uyku Ritüeli” adlı 110 dakika süren, göle özgü şifalı bitki ve otlardan yararlanılan bir spa deneyimi veriliyor.

Almar Jesolo Resort, İtalya: “İyi Geceler Uykusu” programı sunuyor. Çin tıbbi tekniklerin kullanıldığı masajlar öneriliyor.