Ebru Kocaer’in ilk sergisi “İşte Bugün”

Günay DEMİRBAĞ

Ebru Kocaer ve Hakan Yılmaz ortaklığında kurulan Baroque Art ve İyilik İçin Sanat Derneği iş birliği ile düzenlenen Kocaer’in kişisel sergisi “İşte Bugün”, Dr. Feride Çelik küratörlüğünde La Visione Galeri’de açıldı. Resim sanatına gönül veren ve birçok ressam ile ortak çalışmalar yaparak ortaya çıkacak sergiler ve online platformlar ile ses getirmeyi hedefliyor.

Eserlerinde günümüzün popüler karakterlerini ve ürünlerini sorguluyor

Pop sanat akımına öncü olan Richard Hamilton’ın 1956 yılında gerçekleşen “İşte Yarın” sergisi popüler kültür ürünlerinden ilham almıştı. Sanatçı Ebru Kocaer ise 2023 yılına geldiğimizde “İşte Bugün” sergisiyle günümüzün popüler karakterlerini ve ürünlerini sorguladığı eserleri ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Geçmiş ve günümüzün popüler olan karakterlerini bugünün sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve teknolojik değişimleriyle ele alan Ebru Kocaer’ın “İşte Bugün” sergisinde toplam 35 adet eser yer alıyor.

Gelirin bir kısma İyilik İçin Sanat Derneği’ne bağışlanacak.

Sanat üretiminde yetenekli sanatçıları da desteklemeyi hedefleyen Ebru Kocaer, sergide satılan eserlerin gelirinin bir kısmını da genç sanatçıların üretimini ve motivasyonunu desteklemek amacıyla İyilik İçin Sanat Derneği’ne bağışlayacak.

Bir süredir üretmiş olduğu tablolarında popüler sanat akımına atıfta bulunan Ebru Kocaer, günümüz kültürünün tükettiği nesneleri ikonlaşan karakterlerle yeniden yorumluyor.

Çalışmalarında Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, David Bowie, Michael Jackson, Frida Kahlo, Salvador Dali, Pablo Picasso gibi isimleri tekrar anan Ebru Kocaer, bunlara ek olarak günümüz ünlülerinden Al Pacino, Johnny Depp, Joker gibi film dünyasından isimlere de yer veriyor. Sanatçı, çalışmalarında “bugün hayatta olmayan ünlü ressamlar ve film karakterleri yaşasaydı acaba nasıl olurdu?” sorusuna da yanıt bulmaya çalışıyor.

23 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek “İşte Bugün” sergisi kapsamında düzenlenecek sanat sohbetleri için sosyal medya sayfaları takip edilebilir.