Enka Sanat toplumsal konulara odaklanıyor

Enka Sanat yeni se­zonda ülkemizin ti­yatro sahnelerinden nitelikli bir seçkiyle izleyici karşısına çıkıyor. Seçki, son dönemin üretken, genç, yer­li ve yabancı yazarların ka­leme aldığı güncel metinle­re odaklanıyor. 12 Şubat- 07 Mayıs tarihleri arasında En­ka Oditoryumu’nda sanatse­verlerle buluşacak program kapsamında ayrıca, genç yeteneklere destek olmak amacıyla sürdürülen Enka Sahne ile Borusan Quartet konserleri klasik müzikse­verleri bekliyor.

Sahne sanatlarında per­formanslardan bir seçki sun­mak için son hazırlıklar yapı­lıyor. Son dönemin üretken, genç, yerli ve yabancı yazar­ların kaleme aldığı güncel metinlere odaklanan seçki, kimi kişisel hikâyelerle örü­lü kimi yaşadığımız çağın di­namiklerine ve toplumsal meselelerine odaklanıyor. Çarpıcı oyunculuklar, yara­tıcı müzik, ışık ve sahne ta­sarımlarıyla öne çıkan, mi­zah ögeleriyle, doğaçlama ve interaktif unsurlarla örülü performanslar, tiyatro dene­yimini zenginleştirirken iz­leyiciye yeni perspektifler sunmayı amaçlıyor. 12 Şu­bat- 07 Mayıs tarihlerinde Enka Oditoryumu’nda sahne alacak oyunlar arasında 39 Buçuk Basamak (TiyatroA­dam), İki Kore’nin Birleşme­si (Moda Sahnesi), Canavar (İki Tiyatro), Herkes Koca­ma Benziyor (Kadıköy Emek Sahnesi), Bâb (Monologlar Müzesi), Kim Bu Ben? (Ti­yatro İN), Öteki (Luz Yapım), Kızlar ve Oğlanlar (Oyun Atölyesi) ile Şakşakçılar (Ti­yatrOPS) bulunuyor.

Tiyatroya klasik müzik arası

Enka Sanat, yıllardır Tür­kiye’nin ve dünyanın seçkin festival ve salonlarında gurur veren performanslara im­za atan, ülkemizin en önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet’ın iki kon­serine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 20 Şubat’taki ilk konserde, müzik tarihin­de klasik dönem ile roman­tik döneme adını altın harf­lerle yazdıran, Haydn ve Mozart’tan başlayarak Beet­hoven ve Schubert’e uzanan bestecilerin başyapıtların­dan oluşan repertuvarıyla, 7 Mayıs’taki ikinci konserde ise Almanya’dan çıkan iki bü­yük besteci Robert Shumann ve Felix Mendelssohn’un ya­pıtlarından oluşan bir reper­tuvarıyla klasik müziksever­lerin karşısına çıkıyor. EN­KA Sanat’ın, gelecek vadeden genç yeteneklere destek ol­mak amacıyla dört yıldır sür­dürdüğü ENKA Sahne Gala Konseri ise 23 Mart’ta saat 18.00’da gerçekleşiyor. Sanat Yönetmenliği’ni Cihat Aş­kın’ın üstlendiği proje bu yıl da danışma kurulunun belir­lediği yeni genç yetenekleri sahnelere taşıyor. Gala Kon­seri’nin tamamı 22 Nisan’da ENKA Sanat’ın YouTube ka­nalından yayına açılıyor.