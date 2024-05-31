'Eşit Masallar' deprem bölgesi turnesine devam ediyor

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun 'Mor Yerleşke' projesine destek vererek İskenderun ve Malatya'daki 2 konteyner kente yerleşke bağışında bulunan Odeabank, 'Eşit Masallar' oyununu İskenderun konteyner kentteki miniklerle de buluşturdu.

Deprem sonrası süreçte, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için şiddetten arınmış güvenli alanlar oluşturmak amacıyla hayata geçirilen, kurumlar arası yüksek koordinasyonla birlikte temel ihtiyaçların karşılandığı, kadınların ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırıldığı ve her yaş grubuna yönelik psikososyal desteğin sağlandığı 'Mor Yerleşke' projesi, deprem bölgesinde büyük farkındalık yaratıyor.

Her şey çocukların yüzünü güldürmek için

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, çocukların sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek veren her türlü projeye toplumda ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Çocukların biraz olsun yüzlerini güldürebilmek ve onları hayal dünyalarında kısa bir yolculuğa çıkarmak istedik. Bölgedeki çocukların mutluluğunu görmenin yeri çok ayrı. Bu anlamlı projede emeği geçen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ekibine, tiyatro ekibimize ve bizi ağırlayan yetkililer ile tüm bölge halkına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Beş masal tek sahnede

Aynı isimli kitap projesinden uyarlanan oyunda, Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens, karakterleri bir araya geliyor. Beş masalın kahramanlarının aynı sahnede buluştuğu oyunda, yeniden yorumlanan hikayelerle toplumsal cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre konularına dikkat çekiliyor.

Yazar Müge Mor Hercihan tarafından sahneye uyarlanan ve yönetmenliğini Deniz Yeşil Mavi'nin yaptığı Eşit Masallar oyununda Büşra Ayata, Zeynep İpek, Merve Kaytuka, Beril Korkmaz, Oktay Kılınç, İlteriş Bakırhan, Bedirhan Malçok ve Oben Onur rol alıyor.