Eti Çocuk Tiyatrosu deprem bölgesinde çocuklar ile buluşuyor
Depremden etkilenen 7 binden fazla çocuğa ulaşacak Eti Çocuk Tiyatrosu, 9 gün oyun sahneleyecek.
Eti Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda deprem bölgesine gidiyor. 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeden ayrılmak zorunda kalarak farklı şehirlerde yaşamını sürdüren 7 bini aşkın çocuğu tiyatronun iyileştirici gücüyle buluşturmayı amaçlayan Eti Çocuk Tiyatrosu, Mutluluk Denince Akla özgün oyunu, 9 gün sürmesi planlanan turnede ücretsiz olarak sahneleyecek.
Tiyatronun iyileştirici gücünü çocuklara ulaştıracaklar
Eti Çocuk Tiyatrosu hem Ramazan Bayramı’nı hem de 23 Nisan’ı deprem bölgesindeki çadır ve konteyner yaşam alanlarında çocuklarla bayramlaşarak geçirecek. Kahramanmaraş, Hatay-İskenderun, Gaziantep-Islahiye, Adana ve bölgeden en çok göç alan Mersin’de Mutluluk Denince Akla adlı özgün oyununu sergileyecek Eti Çocuk Tiyatrosu, binlerce çocuğa tiyatronun iyileştirici gücünü ulaştırmayı planlıyor.
Dezavantajlı bölgelere öncelik veriliyor
Türkiye’nin her köşesinde 3 milyona yakın çocuğu fırsat eşitliği içinde ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturan Eti Çocuk Tiyatrosu, önceliğini her zaman dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara veriyor. Mart ayında 15 gün süren turnesinde 7 bini aşkın depremden etkilenen çocuk için perdelerini açan Eti Çocuk Tiyatrosu, geçtiğimiz yıl 23 Nisan’ı Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin en çok zarar verdiği Kastamonu Bozkurt’ta çocuklarla birlikte kutlamıştı.