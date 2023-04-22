Eti Çocuk Tiyatrosu deprem bölgesinde çocuklar ile buluşuyor

Eti Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda deprem bölgesine gidiyor. 6 Şu­bat’ta meydana gelen depremle­rin ardından bölgeden ayrılmak zorunda kalarak farklı şehir­lerde yaşamını sürdüren 7 bi­ni aşkın çocuğu tiyatronun iyi­leştirici gücüyle buluşturmayı amaçlayan Eti Çocuk Tiyatrosu, Mutluluk Denince Akla özgün oyunu, 9 gün sürmesi planlanan turnede ücretsiz olarak sahne­leyecek.

Tiyatronun iyileştirici gücünü çocuklara ulaştıracaklar

Eti Çocuk Tiyatrosu hem Ra­mazan Bayramı’nı hem de 23 Ni­san’ı deprem bölgesindeki çadır ve konteyner yaşam alanların­da çocuklarla bayramlaşarak ge­çirecek. Kahramanmaraş, Ha­tay-İskenderun, Gaziantep-Is­lahiye, Adana ve bölgeden en çok göç alan Mersin’de Mutluluk Denince Akla adlı özgün oyunu­nu sergileyecek Eti Çocuk Ti­yatrosu, binlerce çocuğa tiyat­ronun iyileştirici gücünü ulaş­tırmayı planlıyor.

Dezavantajlı bölgelere öncelik veriliyor

Türkiye’nin her köşesinde 3 milyona yakın çocuğu fırsat eşitliği içinde ücretsiz olarak ti­yatro ile buluşturan Eti Çocuk Tiyatrosu, önceliğini her zaman dezavantajlı bölgelerdeki ço­cuklara veriyor. Mart ayında 15 gün süren turnesinde 7 bini aş­kın depremden etkilenen çocuk için perdelerini açan Eti Çocuk Tiyatrosu, geçtiğimiz yıl 23 Ni­san’ı Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin en çok zarar ver­diği Kastamonu Bozkurt’ta ço­cuklarla birlikte kutlamıştı.