Film platosunda müzikli gösteri

Gösterinin genel sanat yönetmeni ve koreograf Janbi Ceylan, atların koşabileceği özel bir sahne inşa ettiklerini belirtirken, "Bu Türkiye'de bir ilk ve yenilik. Bugün itibarıyla açılışımızı yaptık. Bundan sonra seyircimizle burada buluşmaktan memnuniyet duyacağız. Bir koreografi eşliğinde atlarla dansçıları bir araya getirerek atlı dans gösterisi ve müzikal inşa etmeye çalıştık. Heyecanlı, zorlu ve meşakkatli bir süreçti" dedi.

6 aylık hazırlık aşaması

Ceylan, gösteri hazırlığının 6 ay sürdüğünü ve inşa süreci devam ederken birkaç farklı grup çalıştığını kaydederek, şu bilgileri verdi: "Toplam 35 kişilik bir kadroya sahibiz. Sekiz tane at, gösteride bize eşlik ediyor. Gün geçtikçe daha da büyüyeceğimize, ülkemizi, Türk atçılığını, Türk sahne sanatlarını yurt dışında temsil edeceğimize inanıyoruz. Bayram tatili boyunca bazı günler iki, bazı günler tek gösteri olmak üzere her gün sahne alacağız. Bayramdan sonra da rutin olarak sahne almaya devam edeceğiz. Seyircilerimizle burada buluşacağız. Herkesi bu gösteriyi izlemeye, bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum."

Platolar her gün 10.00-22.00 arasında ziyarete açık

Platolarda İnegöl Kalesi, Ürgenç Çarşısı, Marmaracık Kalesi, Yenişehir Çarşısı, Kulucahisar Kalesi, Harzemşah Sarayı, Söğüt ve Kayı Obası bölümleri ziyaret edilebiliyor. İnteraktif etkinlikler sayesinde platolar, tarihi yaşayarak öğrenme imkanı da sunuyor.

Kayı Obası'nda, geleneksel Türk kostümleriyle fotoğraf çektirebilen ziyaretçiler, aynı zamanda at binme, Türk zanaat ürünlerinin yapımını izleme ve Kayı halkının günlük yaşantısını inceleme gibi faaliyetler de yapabiliyor. Ziyaretçiler, bir yandan beğeniyle izlenen dizilerin setini görüp, diğer yandan oyuncularla tanışma ve sohbet etme imkanı da buluyor. Söğüt alanında ise geleneksel şerbet ile kahveyi tadıp, hediyelik dükkanında geleneksel kostümler satın alabiliyor.

Bozdağ Film Platoları, Türkiye'nin birçok ilinden gelenlerin yanı sıra ağırlıklı olarak Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Balkan ve Latin Amerika ülkelerinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Plato, haftanın 7 günü 10.00 ile 20.00 arasında ziyaret edilebiliyor.