Freddie Mercury’nin koleksiyonu açık arttırma ile satılacak

İngiliz şarkıcı, yazar, Queen grubunun solisti ve dünyanın en güçlü vokal seslerinden biri olarak Freddie Mercury 46 yaş gibi erken bir dönemde hayatını kaybetti.

Farklı müzik türlerini kullanmayı seven sanatçı opera ve rock türlerini de birleştirerek eserler yaptı. Sanatçının yakın arkadaşı, eski sevgilisi Mary Austin Londra’da bulunan evi Garden Lodge’ı kapatma kararı alması ile gündeme gelen çalışmada Mercury’nin özel eşyaları, çalışma kâğıtları, yurt dışı seyahatlerde aldığı eşyalar ve kostümleri gibi özel parçalar bulunuyor.

Freddie Mercury’nin kişisel eşyalarından oluşan koleksiyon açık arttırma öncesi haziran ayında New York, Los Angels, Hong Kong ve Londra’da sergilendi. Daha sonra lüks müzayede evi Sotheby’s de yapılacak müzayedede satışa sunulacak.

Mercury’nin 77. yılı onuruna dört Eylül’de başlayacak ve doğum günü olan beş Eylül’de son bulacak. Aralarında Freddie Mercury’nin, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are The Champions ve Don’t Stop Me Now’ın sözlerinin olduğu çalışma kağıtları, kostümleri, yılan şekli sarmal gümüş bileklik, Queen Number 1 yazan altın Cartier broşun bulunduğu yaklaşık 1500 eşya müzayedede sunulacak. Sotheby’s’in açıklamasına göre Queen’nin en ünlü şarkısı olan We Are The Champions’ın çalışma kâğıdının 200 bin - 300 bin pound, sanatçının simgesi niteliğinde taç ve pelerini 60 bin – 80 bin pound arası bir fiyatla açılışa çıkacak.