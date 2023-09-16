Gastroantep Kültür Yolu Festivali için hazırlıklar tamamlandı

Gaziantep, 16-24 Eylül tarihlerinde 5’incisi düzenlenecek ve sekiz gün sürecek GastroANTEP’te gazi şehrin güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerin hem tüm dünyaya tanıtmak için hem gastronominin önde gelen isimleriyle paneller, söyleşiler, workshoplar yapılacak hem de birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile birleşen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali ile ziyaretçilere, yerli ve yabancı turistlere eğlencesi bol bir hafta yaşatılacak.

Dünya mutfağından seçkin şeflerden özel yemekler

Festival kapsamında bu yıl da gastronominin önde gelen isimleri Gaziantep’te buluşacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılacak paneller ve söyleşilerin yanı sıra ödüllü şefler yöresel lezzetleri kullanarak atölye çalışmaları düzenleyecek. Festival hem sokak lezzetlerini barındıracak hem de yöresel ürünlere stantlarla yer verecek. Festivalde Belçika’dan Marc Pauquet, İspanya’dan Juanjo Lopez, Martina Puigvert Puigdevall Portekiz’den Joao Oliveira, Joana Artieda, İtalya’dan Franco Sultano, Floriano Pellegrino, Fabrizio Fiorani, Claudio Chinali, Fransa’dan Alan Geaam, Fabrizio Fiorani, Ürdün’den Ali Alghizzawi ve Lübnan’dan Joe Barza, Gaziantep ürünlerini yeniden yorumlayarak yaratıcı yemek sunumlarını gerçekleştirecek.

22 Türk şeften atölye çalışmaları ve özel söyleşiler

Türk şeflerden Ömür Akkor, Cüneyt Asan, Harun Reşit Dönmez, Eyüp Kemal Sevinç ve kadayıf alanında öne çıkan Ali Usta yine atölye çalışmalarında misafirlere sunum yapacak. “Yeme-İçme Sektöründeki Gelecek Nesil Kadınlara Örnek Teşkil Edecek Tavsiyeler” konulu panele ise gastronomi alanından; Aylin Öney Tan, Sinem Özler, Hülya Tiritoğlu, Maria Ekmekçioğlu, Ebru Kocaacar ve Damla Uğurtaş katılacak.

Ünlü şef Arda Türkmen’in konuşmacı olarak katılacağı “Gastronominin Geleceği & Yeni Trendlerin Belirlenmesi” konulu söyleşide hem ulusal hem de uluslararası alanda yemek kültürünün mevcut durumu ve geleceği mercek altına alınacak. Ayrıca yine şef ve sosyal girişimci olarak bilinen Ebru Baybara’nın konuşmacı olarak yer alacağı “Gastronominin Nobeli & Hikayesi”nde ise özgün tatlardan bahsedilecek.

Danilo Zanna da söyleşi gerçekleştirecek

Öte yandan Türkiye’de gastronomide bilinen isim Danilo Zanna “Geleneksel Yemek Kültürünün Gelecek Kuşaklara Aktarımı için Neler Yapılabilir?” temalı söyleşide dinleyicilerin karşısına çıkacak. Festival boyunca yabancı ve Türk şefler ile 15 atölye etkinliği planlanırken, 10’un üzerinde panelle de Gaziantep gastronomisi, Anadolu mutfağı, sürdürülebilir gastronomi gibi başlıklar ele alınacak.